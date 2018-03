Strafzölle: Deutscher Wirtschaftsminister fliegt in die USA

Berlin. Im Streit um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium fliegt der neue deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Sonntag nach Washington. Geplant sind Gespräche mit hochrangigen Regierungsvertretern bis Dienstag. Die deutsche Regierung will versuchen, die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle doch noch zu verhindern. Auch die EU sucht derzeit das Gespräch mit den USA. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ihre Unterstützung ausgesprochen. Die US-Schutzzölle widersprächen den Prinzipien der Welthandelsorganisation WTO, so Merkel. Auch der EU-Gipfel werde sich kommende Woche damit beschäftigen.

Die Abgaben von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium sollen am kommenden Freitag in Kraft treten. Offiziell begründet Trump die Maßnahme mit sicherheitspolitischen Interessen. Die EU will erreichen, wie Mexiko und Kanada davon ausgenommen zu werden. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker drohte aber zugleich mit Gegenmaßnahmen. Die Kommission prüft Importabgaben auf US-Waren wie Whiskey, Motorräder oder Erdnussbutter.





EU will sich mit Dreifach-Strategie wehren

Juncker sagte, gelinge es nicht, dass die EU von den Zöllen ausgenommen wird, werde man sich mit einer Dreifach-Strategie wehren. Erstens habe die EU nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) das Recht, Schritte zu unternehmen, um diese Zölle auszugleichen. Zweitens werde die EU Schutzmaßnahmen ergreifen für den Fall, dass Europa wegen der US-Zölle selbst von Importen überschwemmt werde. Und drittens werde die Union gemeinsam mit anderen betroffenen Ländern die WTO um ein Schlichtungsverfahren ersuchen. Ein solches Verfahren aber könnte Jahre dauern.