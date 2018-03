735 Millionen Euro Verlust und 2,3 Milliarden Euro Boni

Frankfurt. (reuters) Die Deutsche Bank ist im vergangenen Jahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als bislang bekannt. An die 97.500 Mitarbeiter schüttet das größte deutsche Geldhaus dennoch wieder Milliarden an Boni aus, während sich die gebeutelten Aktionäre nach dem dritten Jahresverlust in Folge abermals mit einer Mini-Dividende zufriedengeben müssen. An der Börse lag die Aktie des Instituts nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts und der testierten Jahresbilanz am Freitag trotzdem leicht im Plus.

Wie die Bank mitteilte, fiel der Verlust im vergangenen Jahr mit 735 Millionen Euro um mehr als 200 Millionen Euro höher aus als bislang bekannt. Anfang Februar hatte das Institut nach einer Gewinnwarnung einen Verlust von knapp 500 Millionen Euro ausgewiesen - auf Basis vorläufiger Zahlen. Grund für das nun veröffentlichte höhere Minus sei ein einmaliger buchhalterischer Steuereffekt in Großbritannien, der in der vorläufigen Bilanz noch nicht berücksichtigt worden war.





Das zusätzliche Minus addiert sich zum Verlust wegen der kurz vor Weihnachten verabschiedete US-Steuerreform, der die Bank unter dem Strich in die roten Zahlen gedrückt hatte. Vor Steuern - also ohne diese beiden einmaligen Effekte - hatte das Institut im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen. 2016 hatte die Deutsche Bank vor Steuern noch einen Verlust von 810 Millionen Euro verbucht, 2015 stand ein Minus von mehr als sechs Milliarden Euro zu Buche.

Ungeachtet der roten Zahlen im vergangenen Jahr zahlt die Deutsche Bank ihren Mitarbeitern aber wieder Milliarden-Boni. Die Aktionäre müssen sich hingegen in Bescheidenheit üben. Während das Personal knapp 2,3 Milliarden Euro an variabler Vergütung bekommt, schüttet das Geldhaus an seine Anteilseigner rund 230 Millionen Euro aus - das sind elf Cent je Aktie und nur rund ein Zehntel der Boni, die zum großen Teil in die Taschen der Investmentbanker fließen.

Unzufriedenheit bei Anteilseigner

Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Union Investment, einem der größeren Anteilseigner der Deutschen Bank, ist damit unzufrieden: "Das krasse Missverhältnis zwischen Boni und Dividende muss in den nächsten Jahren wieder ins Lot gebracht werden", sagte er. Viel schlimmer sei jedoch, dass die Deutsche Bank mittlerweile nicht mehr stark genug sei, einmalige Sondereffekte abzufedern und daraus direkt Verluste resultieren: "Man hat den Eindruck, alles ist auf Kante genäht. Früher hätte man einen solchen Effekt viel leichter wegstecken können."

2015 und 2016 hatten die Aktionäre der Deutschen Bank jeweils 19 Cent Dividende pro Anteilsschein erhalten, während die Mitarbeiter 2016 bei teilweise gestrichenen Boni immer noch 546 Millionen Euro und 2015 trotz eines Milliardenverlustes 2,4 Milliarden Euro an Boni überwiesen bekamen. Der Vorstand hatte in diesen beiden Jahren jeweils Nullrunden eingelegt und keinen Bonus erhalten. Das Top-Management muss darauf auch dieses Mal verzichten.

Vorstandschef John Cryan bezog 2017 laut Geschäftsbericht ein Grundgehalt von 3,4 Millionen Euro. Das sind 400.000 Euro weniger als im Jahr davor.