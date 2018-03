"Neuer Elan für deutsch-polnische Beziehungen"

Warschau. Deutschland und Polen bemühen sich angesichts der internationalen Herausforderungen durch Russland und China sowie vor dem Hintergrund des Brexits um eine Wiederannäherung. Sie glaube, "dass diese neue Bundesregierung mit neuem Elan an den deutsch-polnischen Beziehungen arbeiten kann", sagte Merkel am Montagabend nach einem Treffen mit Polens Premier Mateusz Morawiecki in Warschau.

Morawiecki kündigte an, die Zusammenarbeit mit Deutschland auf bilateraler und europäischer Ebene ausbauen zu wollen und nannte Berlin einen "Partner" und "Freund". Merkel und Morawiecki vermieden gegenseitig weitgehend kritische Töne und unterstrichen vor allem gemeinsame Interessen etwa bei der Verteidigungspolitik nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU und in der Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.





Zusammenarbeit bei Asyl

Morawiecki kritisierte die EU-Migrationspolitik. Polen verweigert die von der EU geforderte Umverteilung von Flüchtlingen nach einer Quote. Er sicherte aber zu, Polen wolle "bei der Erstellung neuer Asylregelungen sehr eng mit den europäischen Partnern zusammenarbeiten". Merkel sagte, nach dem Gespräch sei sie optimistischer, dass man auch in der Debatte über ein europäisches Asylsystem eine gemeinsame Lösung finden könne. Man habe betont, dass auch Polen Flüchtlinge aufnehme.

Morawiecki verteidigte die umstrittene Justizreform seiner nationalkonservativen Regierung. Er zeigte sich aber optimistisch, dass der Streit mit der EU-Kommission bald beigelegt werden könne. Polen wolle der EU-Kommission alle Bedenken erläutern. Merkel unterstrich, die EU beruhe auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz in Polen bedroht.