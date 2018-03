Ein Deal mit großer Wirkung

"Ein neues System" titelte "Hürriyet", nachdem die Türken dem Staatschef per Verfassungsreferendum mehr Vollmachten gegeben hatten. Nun wird "Hürriyet" offenbar vom System Erdogan überrollt. © apa/afp/Yasin Akgul "Ein neues System" titelte "Hürriyet", nachdem die Türken dem Staatschef per Verfassungsreferendum mehr Vollmachten gegeben hatten. Nun wird "Hürriyet" offenbar vom System Erdogan überrollt. © apa/afp/Yasin Akgul



Ankara. (dpa) Es ist die Hochzeit des Jahres 2016: Die Tochter des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, Sümeyye, heiratet den Sohn eines Rüstungsunternehmers. Unter den Gästen sind auch Medienmogul Erdogan Demirören und sein Sohn Yildirim. Es ist kein Geheimnis, dass das Familienunternehmen Demirören dem Präsidenten und seiner AKP-Regierung nahesteht. Die Familie ist mächtig, ihr gehören die Zeitungen "Milliyet" und "Vatan", sie ist im Bau- und Energiegewerbe aktiv. Außerdem betreibt sie ein Einkaufszentrum auf der beliebten Straße Istiklal im Istanbuler Zentrum.

Nun soll das Erdogan-nahe Unternehmen die wichtigsten Mainstream-Medien übernehmen, vom rivalisierenden Medienmogul Aydin Dogan. Ein Deal für umgerechnet rund 900 Millionen Euro wird verhandelt, wie die Dogan Holding am Donnerstag mitteilte.





Der Verkauf wäre ein Schlag für die Pressefreiheit in der Türkei und Gift für die Meinungsbildung rund eineinhalb Jahre vor den wichtigen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Zur Dogan-Mediengruppe gehören so wichtige Publikationen wie die Sender CNN Türk und Kanal D, die auflagenstärkste türkische Zeitung "Hürriyet", das englischsprachige Schwesterblatt "Hürriyet Daily News" und die Nachrichtenagentur DHA.

"Ein Baustein auf dem

Weg zur Gleichschaltung

Falls die Mediengruppe - wie von Mitarbeitern erwartet - an den Demirören-Konzern übergeht, bleiben nur noch wenige Publikationen übrig, die sich bisher ihre Unabhängigkeit von der Regierung bewahren konnten. Dazu gehören etwa die Zeitungen "Cumhuriyet", "Birgün" und "Evrensel", der private Sender Fox TV und der Kanal Halk TV sowie einige Internet-Portale. Großen publizistischen Einfluss haben sie nicht. Die drei genannten Zeitungen haben zusammen eine Auflage von etwa 50.000 Exemplaren.

Nach Einschätzung des Geschäftsführers von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, wären mit dem Verkauf der Dogan-Mediengruppe neun von zehn der am meisten gesehenen Fernsehsender beziehungsweise meistgelesenen Zeitungen in den Händen regierungsnaher Medienbesitzer. Das sei ein "ziemlich dramatischer Einschnitt, der nichts Gutes verheißt", sagte er. Er sprach von einem "Baustein auf dem Weg zur Gleichschaltung". Es gehe an die "medienökonomische Substanz".

An der Zeitung "Milliyet" lässt sich sehen, was den Dogan-Medien bevorstehen dürfte. "Milliyet" und "Vatan" verkaufte Dogan 2011 an Demirören. Regierungskritische Berichte sind in diesen Blättern spätestens seit dem Verkauf Mangelware.