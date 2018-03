Trump kritisiert Amazon öffentlich

Washington. US-Präsident Donald Trump hat sich Amazon vorgeknöpft und dem US-Internetkonzern vorgeworfen, zu wenig Steuern zu zahlen und der heimischen Wirtschaft zu schaden. Schon "lange vor der Wahl" zum Präsidenten habe er seine Bedenken gegenüber Amazon geäußert, schrieb Trump am Donnerstag in einem Tweet. Anders als andere Firmen zahle der Konzern "wenige oder gar keine Steuern" an den Staat und benutze das US-Postwesen als "Boten".

Amazon füge der US-Wirtschaft "riesige Verluste" zu und vertreibe tausende Händler vom Markt, so Trump im Internetdienst Twitter weiter. Am Mittwoch hatte ein Bericht des Onlineportals Axios für Wirbel gesorgt, wonach sich Trump Amazon vornehmen will. Reiche Freunde Trumps hätten sich an den Präsidenten gewandt und sich über den Niedergang von Einkaufszentren und Einzelhändlern beklagt, hieß es.





Mit Amazon-Chef und -Gründer Jeff Bezos steht Trump seit langem auf Kriegsfuß. Wiederholt äußerte sich der Konzernchef während des Präsidentschaftswahlkampfes kritisch über den Republikaner. Bezos ist außerdem Eigentümer der "Washington Post" - einer renommierten und regierungskritischen Zeitung, der Trump allerdings immer wieder vorwirft, Falschnachrichten zu verbreiten.

Die Anleger in New York haben am Mittwoch Amazon-Aktien umgehend aus ihren Depots geworfen. Die Aktien stürzen um 6,2 Prozent auf 1404 Dollar ab und zählten unter den Top-Techwerten damit zu den größten Verlierern.

Partnerschaft mit Monoprix

Zuletzt gab es Berichte, wonach Amazon mit Zukäufen oder einer Partnerschaft im Bereich der Unterhaltungselektronik seine Präsenz in Brasilien ausweiten will. Amazon führe dazu Verhandlungen mit dem französischen Einzelhändler Casino Guichard Perrachon über dessen brasilianische Tochter Via Varejo, meinte eine mit dem Vorgang vertraute Person, die nicht genannt werden will. Es gehe entweder um eine Partnerschaft mit der Haushaltswaren- und Unterhaltungselektronikkette oder um deren Verkauf.

Via Varejo ist einer der größten E-Commerce-Händler in Brasilien und betreibt auch mehr als 900 Läden in dem südamerikanischen Land. Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Außerdem wagt Amazon nach der Übernahme der US-Supermarktkette Whole Foods den Schritt nach Europa. Dafür tut sich weltgrößte Onlinehändler mit einer der größten französischen Supermarktketten, Monoprix, zusammen. Künftig will Monoprix ihre Produkte an Kunden in Paris über Amazon Prime Now anbieten. Einige Händler und Analysten spekulierten, dass die Partnerschaft erst der Anfang eines größeren Deals sein könnte.