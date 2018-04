Eskalation im Handelsstreit

Peking. (apa/dpa/afp/sei) Der nächste Schritt im eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China: Peking hat als Vergeltungsmaßnahme für im März angekündigten US-Strafzölle nun seinerseits Zölle auf 128 US-Produkte verhängt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, sind Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) betroffen, darunter vor allem landwirtschaftliche Produkte wie Früchte, Wein und Schweinefleisch. Peking habe "absolut keine Angst vor einem Handelskrieg" mit den USA.

Am vergangenen Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump die gegen China angekündigten Strafzölle schließlich verhängt. Der Wert der chinesischen Produkte, die von diesen Einfuhrzöllen betroffen sind, liegt bei rund 60 Milliarden Dollar. Betroffen von diesen Maßnahen sind von allem Güter aus dem Hightech-Bereich. China ist außerdem von den von Trump erlassenen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium betroffen.





Während bei Wirtschaftsvertretern weltweit die Angst vor einem eskalierenden Handelskrieg steigt, scheint es hinter den Kulissen erste Anstrengungen zu einer Beilegung des Streits zu geben: Das US-Wirtschaftsblatt "Wall Street Journal" berichtet, dass Washington eine Liste von Forderungen nach Marktöffnung an Peking übermittelt hat. Nach dem Bericht des "Wall Street Journal" verhandelt US-Finanzminister Steven Mnuchin mit dem für Wirtschaftsfragen zuständigen chinesischen Vizepremier Liu He. Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, wollte bei den Bericht bei einer Pressekonferenz zwar nicht bestätigen, sagte aber: "Unsere Türe für Dialog ist immer offen." Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua hatte bereits am Samstag berichtet, dass Liu und Mnuchin am Telefon gesprochen haben, im Xinhua-Bericht ist aber nicht von "Verhandlungen" die Rede. Xinhua zitierte Liu mit den Worten, dass Peking in der Lage sei, seine "nationalen Interessen zu wahren." Der Ball sei nun auf dem Spielfeld der Amerikaner, China hoffe, dass die USA eine "überlegte und vernünftige" Entscheidung treffen.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China kommt nicht überraschend: Schon im US-Wahlkampf vertrat Trump vehement die Position, dass die USA in Handelsfragen sowohl von seinen Verbündeten in Europa und Asien als auch von China "übers Ohr gehauen" werden. Der US-Wirtschaftswissenschafter Peter Navarro gehörte im Wahlkampf zu Trumps Wirtschaftsberatern und ist nun Direktor für Handel und Industriepolitik eines neu geschaffenen Nationalen Handelsrats der Vereinigten Staaten. Navarro, der in Ökonomenkreisen als Außenseiter gilt, wurde vor allem durch sein 2011 erschienen Buch "Death by China" ("Tod durch China") bekannt, in dem er schrieb, dass China für den wirtschaftlichen "Niedergang" der USA verantwortlich sei. Navarro stieß mit seinen isolationistischen und protektionistischen Thesen bei Trump auf offene Ohren: Er hat sich Navarros Diktum, dass zukünftig "keine US-Interessen mehr auf dem Altar des Welthandels geopfert werden" sollen, angeschlossen.

Trump kritisierte

schon 1987 den Freihandel

Trump war schon vor mehr als 30 Jahren der Meinung, dass der Freihandel ein schlechter Deal für die Vereinigten Staaten sei. Im Jahr 1987 hatte Trump ein ganzseitiges Inserat in der "New York Times" veröffentlicht, in dem er vor allem Japan und Saudi-Arabien kritisierte: Beide Länder seien davon abhängig, dass die USA ihnen militärischen Schutz gewährten, ohne dass die USA dafür eine Gegenleistung erhielten. Dabei hatten die USA zwei Jahre davor, im Jahr 1985, im Rahmen des sogenannten "Plaza-Abkommens" erzwungen, dass Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland, Japan und Großbritannien eine Abwertung des US-Dollar hinnehmen. Damit wollte der damalige US-Präsident Ronald Reagan die immer stärker steigenden Importe aus Japan und Deutschland in den Griff bekommen. Heute hat China die Rolle Japans als Exportweltmeister eingenommen, aber genauso wie damals ist Europa auch heute ebenfalls zumindest ein Kollateralschaden im eskalierenden Handelskonflikt.

Vor allem die Exportländer der EU (vor allem Deutschland, aber auch Italien und Österreich) haben größtes Interesse an der Bewahrung des multilateralen Bretton-Woods-Systems zur Steuerung der Weltwirtschaft. Die Vertreter der deutschen Industrie werfen den Amerikanern eine gezielte Schwächung der internationalen Handelsorganisation vor. Zuletzt hätten die USA etwa die überfällige Nachbenennung von WTO-Berufungsrichtern verhindert, kritisierte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Damit drohe eine Lähmung des Streitschlichtungssystems.