China zahlt mit gleicher Münze zurück

Frankfurt. Die Verschärfung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit hat am Mittwoch den europäischen Aktienbörsen weitere Kursverluste eingebrockt. Der DAX fiel bis zum Nachmittag um 1,8 Prozent auf 11.792 Punkte, der EuroStoxx50 verlor 1,4 Prozent auf 3300 Zähler. Für die Wall Street signalisierten die US-Futures Kursverluste von bis zu zwei Prozent.

"Die Annahme war, dass China nicht so aggressiv antworten und eine Eskalation der Spannungen vermeiden würde", sagte Julian Evans-Pritchard, Ökonom beim Forschungsinstitut Capital Economics in London. Doch China will offenbar mit gleicher Münze zurückzahlen. Das Finanzministerium in Peking kündigte am Mittwoch neue Zölle auf 106 US-Produkte im Gesamtvolumen von 50 Milliarden Dollar an. So sollen zusätzliche 25 Prozent etwa auf Sojabohnen, Autos und chemische Produkte erhoben werden. Auch Whiskey, Zigarren, Mais und Orangensaft sowie einige Flugzeugtypen sind demnach betroffen. Wann genau die neuen Zölle in Kraft treten, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, hieß es im staatlichen Fernsehen. Der finanzielle Rahmen ist genauso hoch wie bei den neuen US-Zollplänen.





Laut Trump haben USA Handelskrieg bereits verloren

Die USA hatten am Dienstag Abgaben von 25 Prozent auf 1300 chinesische Importgüter im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar angekündigt. Die Strafzölle der USA zielen auf Produkte der chinesischen Hochtechnologie-Industrien, darunter der Maschinenbau, die Raumfahrt sowie die Informations- und Kommunikationstechnik. Umgekehrt will China mit seiner Vergeltung auch den ländlichen Raum in den USA treffen, der mehrheitlich Donald Trump zum Präsidenten gewählt hat. Neben Sojabohnen und Rindfleisch aus den USA sind auch Autos sowie Produkte der Chemie- und Flugzeugindustrie betroffen. Sojabohnen sind das wichtigste Exportgut der USA. Rund 60 Prozent gehen in die Volksrepublik. Der Preis von Soja fiel auch gleich um fünf Prozent.

Gleichzeitig betonte China, dass die Türe für Verhandlungen offen bleibe. Allerdings werde China weiter zurückschlagen, sollte die US-Regierung auf Konfrontationskurs bleiben, sagte Vize-Handelsminister Wang Shouwen am Mittwoch in Peking.

"Wir sind nicht in einem Handelskrieg mit China", schrieb indes US-Präsident Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Diesen Krieg hätten die USA nämlich schon "vor vielen Jahren verloren". Die Schuld dafür schrieb Trump früheren US-Regierungen zu - den "dummen oder inkompetenten Leuten, die die Vereinigten Staaten vertreten haben". Die Folge sei ein jährliches Handelsdefizit mit China von 500 Milliarden Dollar.