Abrüsten im Handelsstreit

Washington/Peking. Nach der jüngsten Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China senden beide Seiten nun versöhnliche Signale. Verhandlungen seien der bevorzugte Weg für die Regierung in Peking, sagte der chinesische Botschafter in den USA, Cui Tiankai, nach einem Treffen mit dem kommissarischen US-Außenminister John Sullivan am Donnerstag.

Zuvor hatte bereits Larry Kudlow, der neue Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, deutlich leisere Töne angeschlagen. So deutete der ehemalige Fernsehjournalist, der erst vor drei Wochen als Nachfolger des geschassten Gary Cohn nominiert worden war, gegenüber dem Sender Fox Business an, dass es womöglich gar nicht zu den angekündigten US-Zöllen gegen China kommen werde. Kudlow ließ dabei auch durchklingen, dass die US-Zollandrohungen Teil einer ausgeklügelten Verhandlungsstrategie sind, um China zu Zugeständnissen zu zwingen. Letztendlich sei der Präsident ein

"Anhänger des freien Handels", der das Problem mit China so schmerzlos wie möglich lösen wolle.





Zusätzlich zu den bereits in Kraft getretenen Stahl- und Aluminium-Zöllen hatten die USA diese Woche Importzölle von 25 Prozent auf 1300 chinesische Güter im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht. Damit soll unter anderem die Technologiebranche der Volksrepublik getroffen werden, der Trump Know-how-Diebstahl vorwirft. Peking hatte umgehend mit Zollplänen für 106 US-Waren in ähnlicher Größenordnung gekontert - etwa für Sojabohnen, Autos, Chemieprodukte und Flugzeuge - und ein Streitschlichtungsverfahren vor der Welthandelsorganisation WTO beantragt.

Die Börsen reagierten erleichtert auf die Entspannungssignale Der deutsche Leitindex DAX und der Eurostoxx50 schnellten etwa um knapp zwei Prozent nach oben. In den Tagen zuvor hatten Anleger rund um den Globus Gelder aus Aktieninvestments abgezogen, nachdem die Angst vor einem Handelskrieg spürbar gestiegen war.