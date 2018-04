Neue Ära, alte Probleme bei der Deutschen Bank

In einem Brief an die Mitarbeiter forderte Sewing eine neue "Jägermentalität", um der Konkurrenz Kunden abzunehmen und verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. © APAweb, dpa, Arne Dedert In einem Brief an die Mitarbeiter forderte Sewing eine neue "Jägermentalität", um der Konkurrenz Kunden abzunehmen und verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. © APAweb, dpa, Arne Dedert



Frankfurt. (reu) Nach der Ablösung von John Cryan als Chef der Deutschen Bank durch Christian Sewing kommt das größte deutsche Geldhaus nicht zur Ruhe. Denn der Personalumbau löst den alten Streit um die richtige Strategie nicht. Auf der Hauptversammlung am 24. Mai in Frankfurt erwartet Aufsichtsratschef Paul Achleitner nach drei Verlustjahren wieder ein Scherbengericht der Aktionäre. Der Oberkontrolleur kassierte bereits vom Aktionärsberater Hermes, auf den viele große Pensionskassen und andere institutionelle Investoren hören, eine Breitseite. Dessen Chef Hans-Christoph Hirt nahm sich Achleitner, seit 2012 Aufsichtsratschef, zur Brust. Er sei den Anteilseignern Antworten schuldig: "Die Ernennung von Christian Sewing ist der dritte Chefwechsel während seiner sechsjährigen Amtszeit. Warum musste jetzt ein neuer Chef ernannt werden? Was bedeutet der Chefwechsel für die Strategie der Bank, und insbesondere die Investmentbank, und ihre Umsetzung?"

Unmut bei den Anteilseignern

Achleitner hatte am Sonntagabend in einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung den seit Mitte 2015 amtierenden John Cryan durch Sewing, bisher einer der beiden Stellvertreter, ersetzt. In einer Telefonschalte soll es laut Teilnehmern zu heftigen Unmutsäußerungen gekommen sein. Vor allem, dass Achleitner wichtige Anteilseigner erst kurz vor dem Treffen über seinen Plan informiert habe, Sewing an die Spitze der Bank zu hieven, sei aufgestoßen.





Der neue Mann, seit Jahrzehnten bei der Bank und im Risikomanagement, der internen Revision und zuletzt als Leiter des Privatkundengeschäfts aktiv, machte klare Ansagen: In einem Brief an die Mitarbeiter forderte Sewing eine neue "Jägermentalität", um der Konkurrenz Kunden abzunehmen und verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Zudem werde er "harte Entscheidungen treffen und umsetzen".

"Gürtel enger schnallen"

Sewing betonte: "Wir wissen, dass wir uns hinsichtlich der Ertrags-, Kosten- und Kapitalstruktur weiter verändern müssen." Kernfrage ist, wie stark das Kapitalmarktgeschäft, einst Ertragsperle der Bank, künftig sein wird. Das Institut hat bereits damit begonnen, diese Aktivitäten im Handel mit Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffen auf den Prüfstand zu stellen - vor allem in den USA. Der neue Chef stellte auch klar, dass die gesamte Bank, vor allem die Investmentbanker, den Gürtel künftig enger schnallen müssen. Das Führungsteam werde nicht mehr akzeptieren, dass Ziele auf der Kosten- und Ertragsseite verfehlt würden. So sei es "nicht verhandelbar", dass die bereinigten Kosten in diesem Jahr 23 Milliarden Euro nicht übersteigen dürfen. "Rückschläge wie im vierten Quartal 2017 dürfen sich unter keinen Umständen wiederholen." Die Messlatte müsse in allen Bereichen höher gelegt werden.

An der Börse kam die Ansage gut an, die Bank-Aktie legte am Montag um mehr als vier Prozent zu und war größter DAX-Gewinner. Analysten sind skeptisch: Nur ein Wechsel an der Spitze könne die Probleme nicht lösen. Zwar spreche die Deutsche Bank von einer "neuen Ära", "doch was wirklich zählt, ist, dass die Bank seit mehreren Jahren keine klar definierte Strategie hat und ebenso wenig die Unterstützung aller Parteien für die Richtung, in die das Institut geht", so Experten der Investmentbank JP Morgan.