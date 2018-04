Der Schmetterlingseffekt der Russland-Sanktionen

Moskau/Wien. (reu/apa/wak) Wenn die USA Sanktionen gegen Russland verhängen, hat das auch in Österreich Auswirkungen. Und zwar ordentliche.

Vergangenen Freitag haben die USA Russland wegen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit weiteren Sanktionen bestraft. Die Maßnahmen des US-Finanzministeriums richten sich gegen sieben Oligarchen und zwölf ihrer Firmen, deren Vermögen in den USA eingefroren werden.





Was diese Sanktionen für Auswirkungen haben könnten, ist den Anlegern erst nach und nach bewusst geworden. Am Montag, dem ersten Handelstag nach der Sanktionsverhängung, flohen die Anleger zuerst in Moskau in Scharen aus russischen Aktien und dem Rubel. Der russische Leitindex RTS brach zuletzt um mehr als elf Prozent ein. Der Rubel wertete um fast drei Prozent zum Dollar ab.

Ein wahres Blutbad erlebte dabei der Aluminium-Hersteller Rusal: Die Aktien des russischen Branchenriesen fielen am Montag in der Spitze um knapp 47 Prozent auf ein Rekordtief von 15,04 Rubel. Denn unter den von den Sanktionen persönlich adressierten Oligarchen befindet sich Oleg Deripaska - zu dem auch Rusal gehört sowie der Abgeordnete Suleiman Kerimow, dessen Familie den größten russischen Gold-Produzenten Polyus kontrolliert. Die Polyus-Aktien notierten 1,1 Prozent im Minus. Bereits am Freitag hatten Rusal-Papiere 17,7 und Polyus-Titel 3,1 Prozent verloren.

Die Deripaska-Verbindung kostete auch den heimischen Baukonzern Strabag am Montag einiges an Wertverlust. Deripaska hält an Strabag eine Sperrminorität, die Strabag-Papiere büßten um 3,54 Prozent auf 32,70 Euro ein - im Vergleich nachgerade glimpflich.

Raiffeisen International ist größter ATX-Verlierer

Denn richtig schmerzhaft wurde es für die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI). Zuletzt notierte das Papier um mehr als zwölf Prozent weniger auf einem Sieben-Monats-Tief von 27 Euro.

Als Schwergewicht im Topsegment der Wiener Börse hat die RBI dann auch gleich den gesamten Markt nach unten gezogen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 2,7 Prozent auf 3359 Zähler und damit deutlich stärker als die meisten anderen europäischen Indizes.

Der Grund für den RBI-Kurssturz war schnell ausgemacht: "Das Russlandgeschäft ist für die Bank einer der Hauptertragsbringer", erklärte ein Börsianer.

Eine Raiffeisen-Sprecherin betonte hingegen, dass die Russland-Sanktionen "zum jetzigen Zeitpunkt nur einen minimalen Einfluss" auf die RBI-Gruppe haben werden.

Neben der RBI erwischte es am Wiener Markt auch die in Russland engagierte OMV hart. Die Titel des Ölkonzerns sackten am Nachmittag um 4,87 Prozent auf 47,43 Euro. Der Ölkonzern arbeitet mit dem russischen Staatskonzern Gazprom unter anderem an der Nord-Stream-2-Pipeline zusammen.

Die russische Regierung hat den von den neuen US-Sanktionen betroffenen Firmen Hilfen zugesagt, sollte sich deren Lage nun aufgrund der "aktuellen Situation" verschlechtern. Die US-Regierung begründete die Sanktionen mit den "andauernden und immer dreisteren, boshaften Aktivitäten der russischen Regierung". Das russische Außenministerium verurteilte die Strafmaßnahmen als "anti-russischen Angriff" und kündigte eine "harte Antwort" an. Mit den Maßnahmen gegen russische Unternehmen versuche die US-Regierung, "Konkurrenten am Weltmarkt zu eliminieren".