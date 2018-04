Xi singt das Hohelied der Globalisierung

Boao/Wien. Was Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und die zahlreichen anderen Vertreter Österreichs auf der chinesischen Tropeninsel Hainan da von Xi Jinping zu hören bekamen, klang verheißungsvoll. Chinas Staats- und Parteichef packte auf dem Boao-Wirtschaftsforum, dem chinesischen Pendant zum Weltwirtschaftsforum von Davos, die Harfe aus: Eine weitere Öffnung der Wirtschaft werde es in China geben, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen für ausländische Firmen und einen offeneren Finanzsektor.

Besonders die Automobilsparte hatte es Xi angetan: Die Beschränkungen für Beteiligungen ausländischer Firmen in der Autoindustrie wolle man lockern und die hohen Zölle auf Autoimporte, die gegenwärtig noch rund 25 Prozent ausmachen, würden noch heuer "bedeutend" gesenkt werden. Außerdem versprach Xi einen stärkeren Schutz geistigen Eigentums. Im Beisein von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, sang Xi ein Hohelied auf Öffnung und Globalisierung. "Chinas Tore der Öffnungspolitik werden nicht geschlossen, sondern nur noch weiter aufgestoßen", sagte der Präsident. "Öffnung führt zu Fortschritt, Zurückgezogenheit lässt einen zurückfallen", resümierte Xi und wiederholte frühere Ankündigungen, dass der Anteil ausländischer Investitionen in Banken, Wertpapierfirmen und Versicherungen heuer ausgeweitet wird. Man wolle eine Globalisierung fördern, die vorteilhaft für alle sei.





Wie ernst diese Ankündigungen gemeint sind, ist freilich fraglich. Schon oft folgten chinesischen Schalmeienklängen über Öffnung und freie Märkte für in China tätige ausländische Unternehmen herbe Enttäuschungen. Drei Viertel der US-amerikanischen Unternehmen fühlen sich heute in China weniger willkommen als früher, auch bei europäischen Unternehmen steigt die Zahl der Unzufriedenen. Beklagt werden vor allem Diskriminierung, Protektionismus, Rechtsunsicherheit, Technologieklau sowie die Zensur und langsame Geschwindigkeit des Internets. Diese Probleme führen auch dazu, dass neue Investitionen zunehmend zurückgehalten werden.

Offenheit nur Schlagwort?

Kein Wunder also, dass Van der Bellen und Kurz auf Xis Rede positiv, aber auch skeptisch reagierten. Handelskriege seien "das Letzte, was wir brauchen", meinte der Bundespräsident, betonte aber zugleich, dass Offenheit und Innovation nicht zu Schlagworten werden sollten. Kurz sah Xis Rede positiv, verwies aber darauf, dass es sich um bloße Ankündigungen gehandelt habe. Man dürfe nicht vergessen, dass China nach wie vor in Teilen viel protektionistischer agiere als die USA.