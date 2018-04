China baut Marktbarrieren ab

Chinesische Arbeiter am VW-Fließband in Chengdu. © afp Chinesische Arbeiter am VW-Fließband in Chengdu. © afp



Peking/Shanghai. (reu) Mitten im Handelsstreit mit den USA kommt China Forderungen des Westens nach einem Abbau von Marktbarrieren entgegen. Die Obergrenzen für ausländische Beteiligungen an Fahrzeugherstellern sollen in fünf Jahren ganz wegfallen, wie die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Dienstag mitteilte. Bereits in diesem Jahr dürften demnach die Autobauer aus dem Ausland Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge voll in eigener Regie bauen. Der seit 1994 geltende Zwang zu Joint Ventures soll für Nutzfahrzeuge 2020 und im gesamten Pkw-Sektor im größten Automarkt der Welt 2022 geöffnet werden. Beim Flugzeug- und Schiffsbau soll dies sogar ebenfalls schon in diesem Jahr soweit sein.

Der Automobilverband VDA und die deutsche Bundesregierung begrüßten die Marktöffnung. Es sei ein Signal in die richtige Richtung, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. "Jetzt kommt es darauf an, ob den Worten Taten folgen." BMW, Daimler und Volkswagen erklärten, derzeit keinen Änderungsbedarf zu sehen und mit ihren bewährten Joint-Venture-Partnern weiterarbeiten zu wollen.





Präsident Xi Jinping hatte eine baldige Öffnung in der vergangenen Woche angekündigt, was auch als Versuch gewertet wurde, im Handelsstreit mit den USA Druck aus dem Kessel zu nehmen. Bereits seit 2013 stellen chinesische Behörden regelmäßig in Aussicht, dass die seit mehr als zwei Jahrzehnten geltenden Beteiligungsgrenze für Ausländer an gemeinsamen Autofirmen angehoben werden soll, um ihnen eine Kontrollmehrheit zu ermöglichen. Seit 1994 müssen ausländische Autobauer in China heimische Partner ins Boot holen und dürfen maximal 50 Prozent an den Gemeinschaftsunternehmen halten.

Vor allem Tesla profitiert

Die heuer mögliche Liberalisierung im Markt für E-Autos dürfte insbesondere dem US-Pionier Tesla zugutekommen, der ein Werk in Shanghai aufbauen will - aber nur unter eigener Regie. Für die deutsche Autoindustrie ist China der wichtigste Markt. VDA-Präsident Bernhard Mattes nahm die Pläne der Führung in Peking positiv auf. "Chinas Ankündigung ist ein wichtiger Schritt für offenere Märkte und ein klares Zeichen für freien Wettbewerb. Diesen Weg der Öffnung des eigenen Marktes sollte China weiter gehen."

BMW, Daimler und VW haben sich mit den lange geltenden Vorschriften arrangiert und sind darauf bedacht, ihre chinesischen Partnerunternehmen nicht zu irritieren. "Wir sind zufrieden mit unserer erfolgreichen Aufstellung in China und mit unseren Partnerschaften", erklärte Daimler, die mit BAIC Motor und BYD gemeinsam in China produzieren.