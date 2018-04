Bereits jede vierte Maschine in deutscher Industrie vernetzt

"In den vergangenen Jahren hat sich in Sachen Industrie 4.0 viel getan",sagte Achim Berg, Präsident des Digitalverbands. Die Kommunikation unter vernetzten Maschinen sei "in den Fabriken Realität".

© APAweb/AFP/dpa, Ole Spata

"In den vergangenen Jahren hat sich in Sachen Industrie 4.0 viel getan",sagte Achim Berg, Präsident des Digitalverbands. Die Kommunikation unter vernetzten Maschinen sei "in den Fabriken Realität".

© APAweb/AFP/dpa, Ole Spata