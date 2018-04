Volkswagen bleibt trotz Kratzern beim Ertrag auf Kurs

Wolfsburg. Trotz Dieselkrise, Personalrochaden und Konzernumbau hat Volkswagen im ersten Quartal wieder Milliarden verdient. Zwar schrumpfte der Betriebsgewinn zu Jahresbeginn um vier Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Doch lag das vor allem an Finanzinstrumenten, die Volkswagen jetzt anders verbucht. Bereinigt um diesen Effekt, stieg das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht. Analysten zeigten sich beeindruckt von der Ertragskraft des weltgrößten Autokonzerns und erwarten, dass Volkswagen seine Rekordfahrt unter dem neuen Chef Herbert Diess beschleunigt. "Der Markt hofft auf weitere Ertragssteigerungen durch Diess und freut sich, dass die Dieselgate-Risiken zum großen Teil abgearbeitet sind", sagte Frank Schwope von der NordLB. Die VW-Aktie legte zeitweise mehr als vier Prozent zu und war größter Gewinner im Leitindex DAX.

Bei den einzelnen Marken, die Diess künftig in Gruppen bündeln will, stach erneut der tschechische Hersteller Skoda hervor, der sein Ergebnis um 5,3 Prozent auf 437 Millionen Euro steigerte. Den größten Zuwachs verbuchte die spanische Schwester Seat, die den Betriebsgewinn um die Hälfte auf 85 Millionen Euro steigerte. Die Hauptmarke VW, bei der Diess neben seinen Aufgaben als Konzernchef auch künftig alle Fäden in der Hand behält, legte hingegen nur leicht auf 879 Millionen Euro zu. Grund waren negative Wechselkurseffekte und Investitionen in die Elektrooffensive.





Für das laufende Jahr rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum von bis zu fünf Prozent, die operative Rendite soll zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen. Das robuste Geschäft ist Voraussetzung dafür, dass der neue Konzernchef den Umbau vorantreiben kann. Denn nur so fließt ausreichend Geld in die Kassen, um die hohen Investitionen in die Elektromobilität, autonomes Fahren und neue Mobilitätsdienste zu stemmen.