"Es braucht die ruhige Hand"

Frankfurt. (red) Vor allem in Deutschland ist das Drängen schon seit Monaten unübersehbar. So gibt es nach so gut wie jeder Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) viele ungeduldige Kommentare, in denen Banker, Volkswirte und Analysten die abwartende Haltung von EZB-Chef Mario Draghi beim Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik kritisieren.

Doch angesichts von drohenden Handelskonflikten und den ersten Anzeichen einer Konjunkturabkühlung scheint die EZB nach wie vor fest entschlossen, sich auch weiterhin alle Optionen offen zu lassen. So beließ der EZB-Rat bei seiner Sitzung am Donnerstag den Leitzins wie erwartet auf dem Rekordtief von null Prozent und bekräftigte zugleich, dass es noch für längere Zeit keine Erhöhung geben wird. Zudem müssen Geschäftsbanken, die Geld bei der Notenbank parken dafür weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen.





Anders als von manchen erhofft, gab die EZB am Donnerstag aber auch keinen weiteren Hinweis darauf, wann und in welcher Form sie die geldpolitischen Zügel wieder anziehen wird. Grund dafür dürfte vor allem die Sorge vor einem eskalierenden Handelsstreit mit den USA sein, der für die europäische Wirtschaft wohl massive Konsequenzen haben dürfte. Denn schon am 1. Mai enden die Ausnahmeregeln, mit denen US-Präsident Donald Trump die EU zunächst von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verschont hat. "Wir sind beunruhigt", sagte Draghi. "Wenn wir eine Anhebung der Zölle haben, eine Zunahme des Protektionismus, könnte es direkte Auswirkungen geben."

Doch nicht nur der Handelstreit sorgt derzeit für dunklere Wolken am Konjunkturhimmel. Denn auch unabhängig davon deuten aktuelle Daten auf eine spürbare Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im Euroraum zu Beginn des laufenden Jahres hin. So hatte etwa der Einkaufsmanager-Index zuletzt ein nicht mehr ganz so positives Bild wie noch zum Jahreswechsel aufgezeigt. Draghi zeigte sich aber dennoch zuversichtlich, dass die Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum ihr solides und breit angelegtes Wachstum trotz mancher negativer Signale fortsetzen werde. In einigen Ländern hätten nämlich vor allem Streiks oder das Wetter eine Rolle gespielt. In jedem Fall ist laut Draghi nun aber eine Politik der "ruhigen Hand" nötig. Es brauche "Geduld und Beharrlichkeit".

Anleihenkäufe bis Ende 2018

Mit viel billigem Geld versuchen die Währungshüter seit Jahren, der Konjunktur auf die Sprünge zu helfen und zugleich die Teuerung anzuheizen. Angestrebt wird Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent - weit genug entfernt von der Nullmarke. Trotz eines leichten Anstiegs im März auf 1,3 Prozent ist die Inflation im Euroraum weiterhin weit von diesem Ziel entfernt.

Bei der Zinsentscheidung im März hatten die Währungshüter angesichts der damals deutlich aufgehellten Konjunktur in Europa auf die zuletzt übliche Formulierung verzichtet, dass die Notenbank ihre milliardenschweren Anleihenkäufe ausweiten könnte, sollten sich die Rahmenbedingungen verschlechtern. Volkswirte werteten das als Signal zur Vorbereitung der Finanzmärkte auf ein Ende der Geldflut.

Die EZB hatte ihr gewaltiges Kaufprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen zuletzt im Oktober um neun Monate bis Ende September 2018 verlängert, das monatliche Volumen von Jänner an aber auf 30 Milliarden Euro halbiert. Doch die EZB dürfte auch danach noch weiter Anleihen kaufen. Die Währungshüter hätten für ihre Sitzung im Juni keine Vorbereitungen getroffen, um ein Enddatum für die Wertpapierkäufe zu benennen, sagte Alexander Krüger, Chefvolkswirt beim Bankhaus Lampe. "Ein Ende der Käufe bereits im September ist daher wenig wahrscheinlich." Realistischer dürfte dagegen sein, dass die Zentralbank gegen Ende dieses Jahres ihre auf insgesamt 2,55 Billionen Euro angelegten Wertpapierkäufe einstellen wird. Mit steigenden Zinsen sollten Sparer aber frühestens 2019 rechnen. Andererseits profitieren Kreditnehmer noch einige Monate länger vom Zinstief.