Die EU auf Wachstumskurs

Ohne Großbritannien würde das Wachstum in der EU auf durchschnittlich 2,5 Prozent steigen.

Brüssel. Die EU-Frühjahrsprognose sieht keine Änderung beim Wirtschaftswachstum vor. Sowohl für die EU-28 als auch für die Eurozone bleibt die Erwartung mit jeweils 2,3 Prozent BIP für das laufende Jahr als auch mit jeweils 2,0 Prozent für 2019 unverändert im Vergleich zur Winterprognose vom Februar des Jahres.

Vor einem Jahr hatte die Frühjahrsprognose noch ein Wirtschaftswachstum von 1,9 Prozent für 2018 für die EU und von 1,8 Prozent für die Eurozone vorausgesagt.

Die Donnerstag von der EU-Kommission präsentierte neueste Frühjahrsprognose weist im laufenden Jahr das höchste BIP für Malta mit 5,8 Prozent und auch für 2019 mit 5,1 Prozent aus. Österreich liegt für 2018 bei 2,8 Prozent, für 2019 werden 2,2 Prozent vorausgesagt.

Niedriges Wachstum in Großbritannien

Das niedrigste Wachstum wird für Großbritannien und Italien im laufenden Jahr mit nur je 1,5 Prozent erwartet und auch 2019 dürfte es in beiden Ländern mit 1,2 Prozent am geringsten ausfallen. Die Briten scheiden allerdings im März 2019 aus der EU aus.

Geht man von der künftigen EU-27 ohne Großbritannien aus, würde das BIP im laufenden Jahr in der EU bereits 2,5 Prozent betragen und für 2019 wären es 2,2 Prozent.

Das als letztes Euroland unter einem Rettungsschirm stehende Griechenland - das Hilfsprogramm läuft allerdings im August aus - kann auf ein BIP von 1,9 Prozent für das laufende Jahr und von 2,3 Prozent für 2019 hoffen. Insgesamt weisen alle 28 EU-Staaten ein Wachstum sowohl für 2018 als auch für 2019 auf.

Österreichs Defizit bei 0,5 Prozent

Die EU-Frühjahrsprognose sieht für Österreich eine "positive Wirtschaftsdynamik" und ein Budgetdefizit von 0,5 Prozent im laufenden Jahr und eine weitere Reduktion auf 0,2 Prozent für 2019 vor. Die Staatsschuld soll von 78,4 Prozent des BIP im Vorjahr auf heuer 74,8 Prozent und weiter auf 71,7 Prozent des BIP im nächsten Jahre fallen.

Beim Defizit ist im Vergleich der 28 EU-Staaten im laufenden Jahr die Prognose ein Abgang von 0,8 Prozent für 2018 und 2019. Im laufenden Jahr weisen bereits 13 Mitgliedsländer einen Budgetüberschuss auf. Den höchsten hat laut Prognose Zypern mit 2,0 Prozent. Das stärkste Defizit muss Rumänien (-3,4 Prozent) hinnehmen.

Geringe Arbeitslosigkeit

Bei der Arbeitslosigkeit entspannt sich die Lage zunehmend. Die EU-28 erwartet für heuer ein Absinken auf 7,1 Prozent und für 2019 einen weiteren Rückgang auf 6,7 Prozent. Die Eurozone kann mit 8,4 Prozent 2018 und einem Rückgang auf 7,9 Prozent 2019 rechnen. Österreichs Arbeitslosigkeit sinkt von 5,5 Prozent 2017 über 5,2 Prozent für heuer auf 5,0 Prozent 2019. Die geringste Arbeitslosenquote im laufenden Jahr weist laut Prognose Tschechien mit 2,4 Prozent vor Deutschland mit 3,6 Prozent auf. Am höchsten liegt sie weiterhin in Griechenland (20,1 Prozent) und Spanien (15,3 Prozent).

Teuerung im Euroraum auf 1,2 Prozent gesunken

Die jährliche Inflation im Euroraum ist im April auf 1,2 Prozent gesunken. Im März hatte sie noch 1,3 Prozent betragen, geht aus einer ersten Schätzung von Eurostat vom Donnerstag hervor. Lebensmittel, Alkohol und Tabak sowie Energie waren im April die größten Preistreiber mit einer Teuerung von 2,5 Prozent.

Österreichs Inflationsrate sinkt on 2,2 Prozent im Vorjahr über 2,1 Prozent heuer auf 1,9 Prozent 2019. Die geringste Teuerung im laufenden Jahr hat laut Prognose Griechenland mit 0,5 Prozent zu erwarten. Am stärksten werden die Preise in Rumänien mit 4,2 Prozent steigen.