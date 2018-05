Elon Musk genervt über kritische Fragen

Schlechte Zahlen, schlechte Laune bei Elon Musk. © afp/Smialowski Schlechte Zahlen, schlechte Laune bei Elon Musk. © afp/Smialowski



San Francisco. Ein genervter Tesla-Chef Elon Musk hat Investoren erneut verschreckt. Musk wiegelte Fragen zum Finanzbedarf des notorisch defizitären Elektroautobauers ab und schickte damit die Aktien seines Unternehmens auf Talfahrt.

Analysten, die Tesla über Bestellungen des neuen Model 3 auf den Zahn fühlen oder genaues zum Kapitalbedarf erfahren wollte, schnauzte Musk an: "Diese Fragen sind so trocken. Die machen mich fertig." Im nachbörslichen Handel gaben die Anteilsscheine um fünf Prozent nach, obwohl Musk Investoren einen Gewinn für das zweite Halbjahr versprach. Das kostete Tesla zwei Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) Börsenwert auf einen Schlag. Zu Ostern erst hatte Musk die Anleger mit einem Aprilscherz über eine Pleite von Tesla per Twitter erschreckt.





Der 46-jährige Milliardär gab in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen am Mittwoch lieber dem YouTube-TV-Kanal HyperChange das Wort für eher unkritische Fragen nach Projekten wie autonom fahrender Tesla-Flotten. Dort wurde auch Musks Satz, wem die Aktie zu volatil sei, der solle sie nicht kaufen, gefeiert: "Gute Unterhaltung" und "Ich liebe die Ehrlichkeit."

Zukunft hängt an Model 3

Die Geschäftszahlen von Tesla blieben unterdessen wenig schmeichelhaft: Im abgelaufenen Quartal fiel bei einem Umsatz von 2,74 Milliarden Dollar ein Rekordverlust von 710 Millionen Dollar an. Während die Skepsis der Anleger wächst, rücken die deutschen Traditionshersteller Audi, Daimler oder BMW dem visionären Elektroautopionier aus Kalifornien auf den Pelz.

Vom Erfolg des Model 3 hängt die Zukunft von Tesla ab. Mit einem Basispreis ab 35.000 Dollar (gut 29.000 Euro) will Musk Käufer mit kleinerem Geldbeutel und höhere Stückzahlen erreichen als mit seinem mehr als doppelt so teuren Premiumwagen Model S und X. Nach monatelangen Berichten über Anlaufschwierigkeiten in der Produktion hatte Musk kürzlich Fehler bei dem Projekt eingestanden. So setzte er zu stark auf Automatisierung, was zu Verzögerungen führte. Im zweiten Quartal soll das Werk in Fremont zehn Tage still stehen. Bis Ende Juni will Tesla wöchentlich 5000 Model 3 vom Band laufen lassen, nach zuletzt 2270 Stück, sagte Musk. In der zweiten Jahreshälfte soll das Modell, für das es mehr als 450.000 Reservierungen gibt, Gewinn abwerfen.

Derzeit fallen je Fahrzeug noch über 22.000 Dollar operativer Verlust an - und nicht einmal 30.00 Stück wurden im ersten Quartal abgesetzt. Musk senkte allerdings die Prognose für die Ausgaben auf weniger als drei Milliarden Dollar in diesem Jahr, nach 3,4 Milliarden Dollar 2017. Damit sei das Unternehmen aber bei weitem noch nicht dabei, die Kosten anhaltend zu senken, erklärte Clement Thibault, Analyst von Investing.com. Schließlich verbrannte Tesla im abgelaufenen Quartal eine Milliarde Dollar und damit viel mehr, als der Markt erwartet hatte.

Während Tesla von seinem Status als Elektroautopionier zehrt, wächst bei den Anlegern die Skepsis. So erwarten Analysten entgegen den Beteuerungen von Musk heuer eine Kapitalerhöhung. Größtes Plus Teslas im Praxisbetrieb ist die höhere Reichweite. Doch insbesondere die deutschen Hersteller wollen hier rasch aufholen.