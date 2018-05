Weniger Geld aus China als erwartet

Chinas Außenminister Li Keqiang bei einem Besuch in Budapest. Bei Ungarns Premier Viktor Orban sind die Chinesen gern gesehene Gäste. © apa/afp/Attila Kisbenedek Chinas Außenminister Li Keqiang bei einem Besuch in Budapest. Bei Ungarns Premier Viktor Orban sind die Chinesen gern gesehene Gäste. © apa/afp/Attila Kisbenedek



Wien. Eine Militärparade hier, ein Händeschütteln da, ein Rahmenabkommen dort - Chinas Außenminister Li Keqiang ist ein in Europa viel und oft auch gerne gesehener Gast. Und vor allem in den CEE-Ländern, das sind die neuen osteuropäischen EU-Mitgliedsländer plus der Balkan, ist der Politiker viel unterwegs. So war er etwa bereits in Ungarn, Tschechien und Serbien - um nur drei Beispiele zu nennen.

Denn China rückt immer mehr in diese Region vor, und das auch und vor allem wirtschaftlich. Huawei, Lenovo, ZTE, Comlink haben beispielsweise im Technologie-und Energiebereich Geld investiert, im Autosektor waren es unter anderem Zhi Dou für Elektroautos oder Linglong für Reifen. Allerdings, das hat gerade eine Studie der Erste Group festgestellt, befindet sich trotz aller Investitionen kein chinesisches Unternehmen unter den Top-20-Produktionsbetrieben in der Region.





"China nicht bedrohlich"

Und generell kommt die Untersuchung, in der Chinas wirtschaftliche Präsenz in den CEE-Staaten in den vergangenen zehn Jahren untersucht wurde, zu dem Schluss, dass China seinen wirtschaftlichen Einfluss in Osteuropa nicht derart erfolgreich ausweitet wie erwartet. "Unserer Ansicht nach ist das aktuelle Niveau der chinesischen Präsenz in der Region nicht bedrohlich und sollte keinen signifikanten Einfluss auf diese Märkte haben", heißt es in der Analyse.







Zoltan Arokszallasi, einer der Autoren der Studie, verweist im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" aber darauf, dass es sich bei der Untersuchung um eine Beschreibung des Ist-Zustandes und nicht um eine Prognose für die Zukunft handelt.

Größter Importeur chinesischer Waren ist demnach Polen, wo 7,8 Prozent der Importe aus China kommen, größter Exporteur Ungarn, das 3,1 Prozent der Exporte dorthin verschifft. Insgesamt macht der Anteil der Exporte und Importe mit China aber in kaum einem Land mehr als drei Prozent des Gesamthandels aus.

Auch eine Untersuchung der in Berlin ansässigen Denkfabrik "Mercator Institute for China Studies" (Merics) und der New Yorker Rhodium Group kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. "Die chinesischen Investitionen gehen noch immer viel stärker nach Westeuropa in die großen Mitgliedsstaaten als nach Osteuropa", sagt der österreichische China-Experte Thomas Eder, der für Merics forscht.

Das bedeute aber nicht, dass die Präsenz der chinesischen Konzerne in Zentral- und Mitteleuropa nicht in einzelnen Branchen den Markt verändert. "In der Baubranche etwa sind österreichische Unternehmen Platzhirsche am Balkan. Sie bekommen nun durch chinesische Unternehmen neue Konkurrenz", sagt Eder.