Ölpreis legt wegen Venezuela und Iran weiter zu

Frankfurt. Die Ölpreise haben am Dienstag trotz der von Rekord zu Rekord eilenden US-Produktion weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 79,42 US-Dollar (67,54 Euro) und damit um 20 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 72,49 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den jüngsten Anstieg vor allem mit den zuletzt deutlich gestiegenen politischen Unsicherheiten. So hat sich am Wochenende Amtsinhaber Nicolas Maduro bei der Präsidentenwahl im wichtigen Ölförderstaat Venezuela zum Wahlsieger erklärt. Die Opposition wirft Maduro dagegen Wahlmanipulation vor. Die USA belegten Venezuela als Reaktion auf die Wiederwahl umgehend mit neuen Sanktionen. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Konkret wird allen US-Firmen untersagt, der Regierung Venezuelas dabei zu helfen, Besitz- oder Anlagegüter zu verkaufen. Gleiches gilt für die staatliche Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela. Damit könnten die Ölexporte, die bereits wegen der schweren Wirtschaftskrise dramatisch eingebrochen waren, noch weiter zurückgehen.

Bereits in der vergangenen Woche war der Ölpreis, der zu Jahresbeginn noch bei knapp 60 Dollar für die Sorte Brent lag, wegen der neuen US-Sanktionen gegen den Iran gestiegen. So hatte etwa der französische Ölmulti Total angekündigt, sich aus einem Milliardendeal mit der Islamischen Republik zurückzuziehen, wenn er von den USA keine Befreiung von den Strafmaßnahmen bekommt. Dass es dazu kommt, scheint aber angesichts der jüngsten Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo unwahrscheinlich. In einer Grundsatzrede hatte Pompeo Teheran am Montag mit den "stärksten Sanktionen der Geschichte" und "beispiellosem finanziellen Druck" gedroht.