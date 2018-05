Microcaps - die Pflänzchen im Verborgenen

Wien/Paris. (wak) Europe first? Im Schatten auf die Jagd auf Aktien nach großen Unternehmen, oft amerikanischen Ursprungs, hat sich eine kleine lukrative Nischenwirtschaft herausgebildet. Und zwar für jene Investoren, die nach den unbeachteten Unternehmen suchen, die zwar an der Börse gelistet sind, aber nur eine geringe Marktkapitalisierung haben - die sogenannten Microcaps. Der MSCI Europe Microcap setzt deren maximalen Wert derzeit mit 700 Millionen Euro an.

Und wer erst einmal nach solchen Unternehmen sucht, wird bald fündig, auch vor der Haustür: "50 Prozent der Aktien von großen Unternehmen stammen aus den USA. Doch im globalen Markt für Microcaps sind weniger als 23 Prozent aus den USA, während Europa mit mehr als 25 Prozent vertreten ist", erzählt Sébastien Lagarde, Portfoliomanager für Microcaps bei dem französischen Fonds Mandarine Gestion.

Außerdem werde die Performance von mittelgroßen europäischen Unternehmen oftmals von der lokalen Politik unterstützt. "Italien war eines der besten Länder im vergangenen Jahr", erinnert sich Lagarde bei seinem Wien-Besuch. Das drittgrößte Land der Eurozone macht mit seinen Staatsschulden zwar Volkswirten Kopfzerbrechen. Doch kleinere Unternehmen konnten sich vergangenes Jahr freuen: Die italienische Regierung lockte mittels Steuerbefreiungen Investitionen in kleine und mittelgroße italienische Betriebe an. Die Folge: Kleinere italienische Unternehmen erlebten eine wahre Renaissance, und für den italienischen Teil des Portfolios bedeutet dies eine Steigerung von 40 Prozent der Performance innerhalb eines Jahres.

Doch Vorsicht ist geboten: "Die größten Gefahren in der Nische der Microcaps sind die niedrige Liquidität und die hohen Risiken", meint Lagarde. Bei Unternehmen, die nur ein Produkt anbieten, hängt davon eben Wohl und Wehe ab.