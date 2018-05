Kommission sieht Italien als Gefahr für Eurozone

Rom. Das Programm der angestrebten italienischen Regierungskoalition stößt bei der EU-Kommission auf scharfe Kritik und nährt Sorgen vor einer neuen Euro-Krise. "Vor dem Hintergrund seiner systemischen Bedeutung ist Italien eine Quelle von potenziellen, signifikanten Auswirkungen auf den Rest der Euro-Zone", erklärte die Kommission am Mittwoch in ihren länderspezifischen Empfehlungen. Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis forderte von der designierten neuen Regierung eine verantwortungsbewusste Haushaltspolitik. Italien müsse weiter seine hohen Staatsschulden abbauen und Strukturreformen fortsetzen, sagte er.

Die Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsextremer Lega plant unter anderem höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform. Zudem hatten in der vergangenen Woche Überlegungen der beiden Parteien für Aufregung gesorgt, die EZB um den Erlass von Schulden in Höhe von 250 Milliarden Euro zu bitten. Italien ist in der Eurozone das Land mit der höchsten Staatsverschuldung nach Griechenland.

Freude bei Le Pen

Für wenig Beruhigung innerhalb der EU dürfte auch der vorgeschlagene Wirtschaftsminister sorgen: Gerüchten zufolge soll dies der europakritische Ökonomen Paolo Savona werden. Der 81-Jährige mit einer Karriere in der italienischen Notenbank war Industrieminister in der Regierung von Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994) und damals ein überzeugter Europäer. Savona betrachtet mittlerweile gar den Euro-Austritt als realistische Option für Italien. Dass Savona ins Spiel gebracht wurde, hat auf den Märkten Nervosität ausgelöst.

Mit Freude blicken der neuen italienischen Regierung hingegen Politiker des rechten Randes entgegen: Die Chefin des Front National, Marine Le Pen, begrüßte im Gespräch mit dem "Corriere della Sera" das populistische Bündnis in Rom - gerade weil dessen Pläne ein Affront gegen das europäische Konzept seien.