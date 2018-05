Italiens Banken auf Talfahrt

Mailand/Frankfurt. Die Verunsicherung der Anleger über die Zukunft Italiens brockt den Finanzwerten des Landes den größten Kursrutsch seit über einem Jahr ein. Der italienische Bankenindex fiel am Montag nach anfänglichen Gewinnen um 4,8 Prozent. In seinem Sog gab der Leitindex der Mailänder Börse 2,5 Prozent nach. Italienische Staatsanleihen, die meist von den Banken des Landes gehalten werden, flogen ebenfalls in hohem Bogen aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch von 2,697 Prozent. Der Euro fiel auf ein Sechs-Monats-Tief von 1,1608 Dollar nach 1,1728 im frühen Handel.

Nach der gescheiterten Regierungsbildung durch die europakritischen Parteien Fünf Sterne und Lega beauftragte Staatspräsident Sergio Mattarella den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Technokraten-Regierung. "Eine solche dürfte aber nur übergangsweise die Amtsgeschäfte Italiens übernehmen, da die populistischen Kräfte einer Experten-Exekutive die Zustimmung untersagen würde", warnte DZ-Bank-Analyst Daniel Lenz.





Die möglichen Neuwahlen im Herbst würden die Aussichten für Italien aber nicht verbessern, fügte Lenz hinzu. "Ohne eine Lösung der politischen Krise in Italien wird auch Europa nicht in ruhigeres Fahrwasser einmünden können - die Gefahr einer Rückkehr der Euro-Staaten-Finanzkrise eingeschlossen."

Die deutsche Wirtschaft hat unterdessen das vorläufige Aus für eine euroskeptische Regierung in Italien begrüßt. "Die Ankündigungen des unhaltbar teuren italienischen Koalitionsvertrages sind durch die Nichtregierungsbildung erst einmal vom Tisch", so der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier. "Das erleichtert die deutschen Unternehmen." Angesichts der vielen notwendigen Reformen bleibe es aber wichtig, dass das Land rasch politische Handlungsfähigkeit zurückerlange. Dabei müssten der Verbleib im Euro, der Abbau der Schulden und die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Priorität haben. "Teure Experimente wie Grundeinkommen und eine Flatrate bei der Einkommensteuer erscheinen nicht tragfähig", so Treier.

Knapp über Ramsch-Niveau

Die Ratingagentur Moody’s hat Italien auf "Baa2" gesetzt, prüft allerdings eine Herabstufung. Die Note steht für eine durchschnittlich gute Anlage. Geht die Kreditwürdigkeit einen Tick hinunter, wäre sie nur noch knapp über dem sogenannten Ramsch-Niveau. Zu Beginn der Euro-Krise 2011 stufte Moody’s Italiens Schulden noch deutlich besser mit "Aa2" ein - und damit sechs Stufen über dem aktuellen Rating.

Standard&Poor’s (S&P) bewertet Italiens Schulden mit einem zu Moody’s vergleichbaren "BBB". Im Oktober hatten die Bonitätswächter noch eine Heraufstufung von "BBB-" vollzogen. Der unerwartete Schritt war die erste Aufwertung Italiens durch S&P, seitdem die Agentur 1988 mit der Bewertung des Landes begonnen hat. Begründet wurde dies mit einer stärkeren Wirtschaft, verringerten Bankrisiken und der Erwartung, dass sich die öffentlichen Finanzen bessern.

Die Aussicht auf Neuwahlen hat die Börsen im Rest Europas belastet. Der DAX fiel um 0,9 Prozent bei 12.828, der EuroStoxx50 verlor 1,2 Prozent auf 3473 Punkte. Die Börse London blieb wegen eines Feiertags geschlossen.