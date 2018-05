Gespräche zwischen EU und USA für Mittwoch geplant

Brüssel. Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU sind am Mittwoch bilaterale Treffen hochrangiger Vertreter geplant. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström werde am Rande der OECD-Konferenz in Paris mit US-Handelsminister Wilbur Ross sprechen, erklärte ein EU-Sprecher. Zudem sei ein getrenntes Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer geplant.

Bei dem Handelsstreit geht es um amerikanische Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, die US-Präsident Donald Trump verhängt hat. Am 1. Juni läuft eine Ausnahmeregelung für die EU aus. Die Europäer haben Gegenmaßnahmen vorbereitet. Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnte sich der Streit zu einem Handelskrieg ausweiten.