Reaktionen: "Am Rande des Abgrunds"

Paris/Washington. Frankreich hat die US-Strafzölle für Aluminium und Stahl aus der EU als "ungerechtfertigt" kritisiert. Diese einseitigen Maßnahmen seien "falsche Antworten", sagte der Staatssekretär im französischen Außenministerium, Jean-Baptiste Lemoyne. "Es gibt Fragen zu Überkapazitäten in diesen Bereichen (...), aber die Europäische Union ist auf keinen Fall die Ursache dieser Überkapazitäten." Er warnte, am Ende würden die US-Verbraucher die Rechnung für die Zollerhöhungen bezahlen.

Die EU habe den USA die Hand ausgestreckt, versicherte Lemoyne. "Sie wurde nicht gehört. Und deshalb werden wir unsererseits handeln." Die angekündigten europäischen Gegenmaßnahmen würden "verhältnismäßig und kalibriert" sein, "denn Eskalation ist niemals gut". Der Staatssekretär wiederholte die Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einer Reform der Welthandelsorganisation WTO. "Was den internationalen Handel angeht, tanzen wir heute alle am Rande des Abgrunds", sagte er.

Maas und Merkel sehen Rechtsverstoß

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel sowie Außenminister Heiko Maas halten die von den USA verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium für "rechtswidrig". Gleichzeitig warnte Merkel vor einer "Eskalationsspirale". Maas sprach sich für eine angemessene Reaktion der EU ausgesprochen und die Europäer zur Geschlossenheit aufgerufen. "Wir halten diese einseitige Maßnahme für rechtswidrig, die angeführten Gründe der nationalen Sicherheit tragen nicht", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die Bundesregierung lehne die Maßnahmen daher ab, sie berge "vielmehr die Gefahr von Eskalationsspiralen, die im Ergebnis allen schaden."

"Aus unserer Sicht ist die einseitige Maßnahme der Amerikaner rechtswidrig", erklärte Maas am Rande eines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt Kiews. "Es wird jetzt notwendig sein, dass die Europäische Union die geeigneten und verhältnismäßigen Gegenmaßnahmen ergreift", sagte er. "Dass ich einmal einen solchen Satz einmal im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten ausspreche, hätte ich mir auch nie träumen lassen." Die richtige Antwort auf "Amerika first" (Amerika zuerst) sei "Europe United" (Europa vereint), sagte der Minister. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump komme für die deutsche Regierung nicht unerwartet. "Trotzdem können wir es nicht nachvollziehen. Wir halten es auch nicht für rechtmäßig."

Deutschland und auch die EU-Kommission hätten kein Interesse an einer Eskalation in den Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA und dies auch immer wieder deutlich gemacht. "Handelskonflikte kennen keine Gewinner", betonte Maas. "Wir werden uns auch weiterhin gegenüber der US-Regierung für ein offenes und multilaterales Handelssystem einsetzen."

WKÖ-Präsident: Hart und sachlich nicht gerechtfertigt

Die US-Entscheidung hat der neue Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer als "harte und in der Sache nicht gerechtfertigte Attacke auf den freien Welthandel" bezeichnet. Die EU müsse nun die europäischen Wirtschaftsinteressen verteidigen und werde Gegenmaßnahmen setzen.

"Wir dürfen uns nicht erpressen lassen", so Mahrer. Europa sei hier gut vorbereitet und habe die Unterstützung der österreichischen Wirtschaft. "Niemand will einen Handelskrieg, denn ein solcher bringt am Ende nur Verlierer."

Österreich sei von den bevorstehenden US-Maßnahmen dreifach betroffen: Erstens durch die Beschränkungen für Direktimporte von Stahl und Aluminium in die USA. Vor allem die Stahlexporte in Richtung USA hatten sich voriges Jahr hervorragend entwickelt - "die jetzigen Strafzölle der USA sind da natürlich ein Rückschlag", bedauert Mahrer. Zudem könnten insbesondere österreichische Hersteller von Vorprodukten und Zulieferer negativ in die Ziehung kommen, weil nun auch ihre Kunden in der EU und in Drittstaaten erschwerten Zugang zu den US-Märkten hätten.

Und drittens würden andere Länder ebenfalls Importbeschränkungen für Aluminium und Stahl ergreifen, um "Umwegimporte" von Stahl- und Aluminium zu verhindern, das nicht mehr in die USA verkauft werden könne. "So unangenehm die Situation auch ist, wir müssen mit den Amerikanern im Gespräch bleiben und alles daran setzen, dass die Märkte offen bleiben", betonte Mahrer. Österreich sei als exportorientiertes Land auf offene Märkte und Freihandel angewiesen - auch und gerade im Verhältnis zu den USA, die nach Deutschland inzwischen zweitwichtigster Handelspartner seien. 2017 seien heimische Produkte im Wert von 9,7 Mrd. Euro in die USA exportiert worden. Die Dienstleistungen und Importe miteingerechnet erreiche das gesamte Handelsvolumen zwischen Österreich und den USA knapp 18 Mrd. Euro.