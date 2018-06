Die EU will zurückschlagen

Brüssel/Washington/Peking. Bei der voestalpine hat man sich schon länger auf alle Eventualitäten vorbereitet. Der oberösterreichische Stahlkonzern, der stark in den USA engagiert ist, richtete vor mehr als einem Jahr eine "Taskforce USA" zur Beobachtung der US-Entwicklungen ein, die aktuell aus elf Mitarbeitern aus den Vereinigten Staaten und Österreich besteht.

Nachdem nun US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf europäische Stahlimporte verkündet hat, reagiert CEO Wolfgang Eder gelassen. "Faktum ist, dass maximal etwa drei Prozent des aktuellen voestalpine-Konzernumsatzes von den US-Zöllen betroffen sein können", teilte er in einer ersten Reaktion mit.





Was auch daran liegt, dass der Konzern bereits viel in den USA selbst produziert: Die Voest habe in den vergangenen Jahren in den USA 1,4 Milliarden Dollar in die Produktion von Hightech-Produkten investiert und rund 3000 lokale Arbeitsplätze geschaffen. Rund zwei Drittel seiner US-Umsätze in Höhe von etwa 1,2 Milliarden Euro generierte das Unternehmen 2017 laut Eigenangaben als lokaler Erzeuger in den USA und ist daher mit diesen Aktivitäten von den US-Importzöllen "nicht berührt".

Klage bei WTO

Die von den USA verhängten Abgaben in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium aus der EU dürften auch sonst noch nicht allzu großen Schaden in Europa anrichten. Unter den zehn größten Stahllieferanten in die USA befindet sich mit Deutschland, das an achter Stelle liegt, nur ein EU-Staat. Und selbst dort erwartet laut "Süddeutscher Zeitung" das Münchner Ifo-Institut, dass die Stahlzölle die gesamtwirtschaftliche Leistung Deutschlands um lediglich 40 Millionen Euro reduzieren werden.

Trotzdem ist die Aufregung in der EU groß: Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz bezeichnete die US-Zölle in einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Steven Mnuchin als "inakzeptabel". Auch die österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sagte, dass Trumps Vorgehen "unverantwortlich" sei.

Der US-Präsident stößt nämlich enge Verbündete vor den Kopf - und zwar nicht nur die EU, sondern auch Kanada, den größten Stahllieferanten in die USA, und Mexiko, für die die Maßnahmen ebenfalls gelten. Zudem wird befürchtet, dass das erst der Anfang ist und Trump noch viele weitere protektionistische Maßnahmen folgen lässt.