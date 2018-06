Schlag auf Schlag

Washington/Peking. (apa/leg) Lange hatten es die USA angekündigt, am Freitag war es so weit: US-Präsident Donald Trump lässt gegen China Strafzölle auf Waren im Volumen von 50 Milliarden Dollar verhängen (das sind etwa 43 Milliarden Euro). Vor allem technische Produkte sind von der Maßnahme betroffen. Trump will damit unter anderem die Initiative "Made in China 2025" treffen, die China zu einem Herstellerland technisch hochwertiger Waren machen soll. Die USA werfen den Chinesen Ideenklau und Urheberrechtsverletzungen vor. Zudem ist dem US-Präsidenten das Handelsdefizit mit Peking seit langem ein Dorn im Auge. Allein im vergangenen Jahr exportierte die Volksrepublik für 375 Milliarden Dollar mehr Waren in die USA, als es von dort einführte.

Die Entscheidung habe Trump am Donnerstag nach Beratungen mit seinen engsten Handelsberatern getroffen, berichtete das "Wall Street Journal". Unter ihnen gelten vor allem Wirtschaftsberater Peter Navarro und Handelsbeauftragter Robert Lighthizer als handelspolitische "Falken" gegenüber Peking. Finanzminister Steven Mnuchin soll laut der Zeitung in der Sitzung gegen die Strafzölle argumentiert haben. Trump sehe indes Chinas Einfluss auf Nordkorea nicht mehr als einen zwingenden Grund an, von Zöllen auf chinesische Einfuhren abzusehen. Die USA hätten nach der Zusammenkunft mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine direkte Kommunikationslinie nach Pjöngjang. Diese sei von China unabhängig. Vor wenigen Tagen hatten Kim und Trump einander in Singapur erstmals getroffen.

Zwar seien ihm die Freundschaft zu Präsident Xi Jinping und das Verhältnis zu China sehr wichtig, erklärte Trump. Dennoch sei die Situation nicht länger hinzunehmen. Trump drohte Peking auch mit zusätzlichen Maßnahmen, sollte China Gegenzölle erheben. In der Tat sind sofortige Vergeltungsmaßnahmen aus China sehr wahrscheinlich: Man werde "umgehend reagieren und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um unsere legitimen Rechte und Interessen entschlossen zu schützen", sagte Geng Shuang, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, am Freitag.

Noch am Donnerstag hatte China das Weiße Haus vor Strafzöllen gewarnt. Etwaige Wirtschafts- und Handelsabkommen, über die beide Regierungen verhandelt haben, würden in diesem Fall nicht zustandekommen. Peking hatte klargemacht, dass man keine Angst vor einem Handelskrieg habe und mit Strafen im gleichen Umfang reagieren wolle. Laut Geng Shuang sollen die USA und China in Gesprächen über den Handelsstreit zuletzt zwar Fortschritte erzielt haben. Sollten die USA aber Strafzölle umsetzen, seien der bisher erreichte Verhandlungsstand hinfällig.

Chinas Regierung hat bereits eine Liste von Warengruppen zusammengestellt, auf die sie Zölle erheben könnte. Dazu gehören vor allem landwirtschaftliche Produkte wie Sojabohnen und Rindfleisch sowie Industrieprodukte wie Flugzeuge und Autoteile. Deren jährlicher Einfuhrwert dürfte ebenfalls bei rund 50 Milliarden Dollar liegen. Gerade die Sojabohne gilt den USA gegenüber als wirksames Druckmittel: China nimmt den USA fast 60 Prozent der Jahresproduktion von US-Sojabohnen ab. Außerdem befinden sich in den Staaten, in denen in den USA Soja angebaut wird, viele Wähler von Trump.

IWF warnt vor Auswirkungen

Der Handelskrieg, auf den die USA und Peking, die größten Volkswirtschaften des Planeten, nunmehr zusteuern, ist für die jüngst ins Stottern geratene Weltwirtschaft kein gutes Omen. Die Zölle würden auch weitere Volkswirtschaften belasten.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat vor negativen Auswirkungen gewarnt, die ein Handelskonflikt bei Konsumenten, Investoren und auf den Finanzmärkten auslösen würde. Die deutsche Wirtschaft fürchtet, von US-Strafzöllen gegen chinesische Produkte empfindlich getroffen zu werden.