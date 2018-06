Auf nach Afrika

Chinas Stahlexporte nach Südostasien sind zuletzt eingebrochen. Der Zollstreit mit den USA sorgt nun für zusätzliche Probleme. © afp Chinas Stahlexporte nach Südostasien sind zuletzt eingebrochen. Der Zollstreit mit den USA sorgt nun für zusätzliche Probleme. © afp



Peking. (reu/rs) Dass Afrika für China als großer Hoffnungsmarkt gilt, war schon in den vergangenen Jahren kaum zu übersehen. Egal, ob in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba die erste Stadtbahn des südlichen Afrikas gebaut wurde oder in Kenia ein neuer Autobahnring um das staugeplagte Nairobi gelegt wurde - überall waren chinesische Bauarbeiter und Ingenieure am Werk, die die Großprojekte, noch dazu in Rekordzeit, fertigstellten.

Wegen des Zollstreits mit den USA strecken nun allerdings auch chinesische Stahlhersteller ihre Fühler nach Afrika aus. Ebenso wie in Südamerika wollen sie dort im großen Stil neue Exportmärkte erschließen, um die drohenden oder bereits schon existierenden Einbrüche in ihren bisherigen Hauptabnehmerländern zu kompensieren. "Es wird immer offensichtlicher, dass die Exportmöglichkeiten für chinesische Hersteller aufgrund der bestehenden Handelsgesetze immer begrenzter werden", sagt Analyst Chris Jackson von der britischen Stahl-Beratungsfirma MEPS.





Hohes Potenzial in Afrika

US-Präsident Donald Trump, der am Freitag neue Strafzölle auf chinesischen Waren im Umfang von 50 Milliarden Dollar verhängt hat, hatte bereits im März hohe Einfuhrabgaben auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren angeordnet. Damit sollen vor allem die Importe aus China - dem mit Abstand größten Stahlproduzenten der Welt - gedrosselt werden. Ins Visier der USA ist dabei allerdings nicht nur die Volksrepublik geraten. Da die US-Stahlhersteller davon ausgehen, dass chinesischer Stahl oftmals auf dem Weg über andere Länder in den USA landet, verhängte das US-Handelsministerium im vergangenen Monat auch Einfuhrzölle auf Stahlerzeugnisse aus Vietnam, die ursprünglich aus China stammen. Der nach Südkorea zweitgrößte chinesische Exportmarkt, in dem chinesische Stahlhersteller auch eigene Lagerhäuser betreiben, geriet damit schwer unter Druck. So erklärte Vietnam, seine Stahlunternehmen würden wahrscheinlich den Kauf von Stahl aus China stoppen, um ihre Lieferungen in die USA nicht zu gefährden.

Die chinesischen Stahlexporte nach Südkorea und Vietnam waren bereits im vergangenen Jahr wegen des härteren Wettbewerbs mit anderen Anbietern wie Russland eingebrochen, der Rückgang lag dabei teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Ebenfalls gebremst wurden die Lieferungen aus Peking durch die Antidumpingzölle, die südostasiatische Länder wie Thailand, Vietnam, Indonesien und Malaysia verhängt haben. "Der südostasiatische Markt wird immer überfüllter", sagt Steven Yue, Manager bei Hebei Huayang Pipeline, einem großen chinesischen Hersteller von Stahlrohren. "Wir planen daher, den südamerikanischen und afrikanischen Markt ab der zweiten Jahreshälfte noch stärker auszubauen."