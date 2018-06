Britische Notenbank nährt Spekulationen für Zinserhöhung

London/Zürich. In der britischen Notenbank mehren sich die Stimmen für höhere Zinsen und machen so eine Anhebung im August wahrscheinlicher. Die Bank of England (BoE) beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag zwar bei 0,5 Prozent.

Doch drei der neun Führungsmitglieder votierten für eine Erhöhung - darunter der einflussreiche Chefvolkswirt Andy Haldane. Experten hatten nur mit zwei Gegenstimmen gerechnet, die es auch bei vorigen Zinssitzungen bereits gab. Für eine Erhöhung spricht auch, dass die BoE mit einer Belebung der Wirtschaft rechnet, nachdem die Konjunktur zu Jahresbeginn eingebrochen war. "Sie hält die Tür für eine Zinserhöhung im August weit offen", meint Ökonom James Smith von der Bank ING.





Die Spekulationen auf eine nahende Zinsanhebung ließen den Pfund-Kurs steigen. Zuvor war er mit 1,3139 Dollar so billig gewesen wie zuletzt vor sieben Monaten. Die Wirtschaft auf der Insel war zu Jahresbeginn durch ungewöhnlich raues Winterwetter mit viel Eis und Schnee ausgebremst worden. Für das zweite Quartal erwartet die Zentralbank ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,4 Prozent.

Arbeitslosigkeit auf niedrigstem Stand seit 1975

Zugleich signalisierten die Währungshüter, dass künftige Zinserhöhungen wahrscheinlich schrittweise und begrenzt ausfallen dürften. Mit einer strafferen Geldpolitik soll nach der Delle zu Jahresbeginn mittelfristig einer Überhitzung der Wirtschaft vorgebeugt werden, die derzeit von der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit 1975 gekennzeichnet ist. Die Londoner Währungshüter hatten im November 2017 erstmals seit einem Jahrzehnt die Zügel gestrafft - nicht zuletzt wegen der vergleichsweise hohen Inflation. Grund dafür ist, dass das Pfund seit dem Brexit-Votum im Sommer 2016 schwächelt, wodurch sich Importe verteuern. Dies zehrt an der Kaufkraft der Briten. Zudem investieren viele Firmen weniger, auch wegen der Unsicherheit über die künftigen Handelsbeziehungen nach dem geplanten EU-Ausstieg Ende März 2019.

Die Schweizer Nationalbank will ihre Zinsen auf absehbare Zeit niedrig halten. Damit reagieren die Währungshüter auf die jüngsten Turbulenzen an den Devisenmärkten, politische Unsicherheiten in Europa und die absehbar niedrige Inflation. "Wir bleiben vorsichtig", sagte Notenbank-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag nach dem Beschluss.

Der Leitzins in der Schweiz liegt bei durchschnittlich minus 0,75 Prozent und zählt damit zu den tiefsten der Welt. Damit wollen die Währungshüter den Franken für Investoren möglichst unattraktiv machen, um die heimische Exportwirtschaft zu stützen. Denn der Franken gilt als "sicherer Hafen" und ist daher in Krisenzeiten besonders gefragt. Das zeigte sich erst vor wenigen Wochen rund um die schwierige Regierungsbildung in Italien. Aus Sorge um die Zukunft der Euro-Zone hatte der Franken zum Euro den höchsten Wert seit mehr als einem halben Jahr erreicht. Neben den politischen Risiken in Italien warnte die SNB angesichts des Kurses von US-Präsident Donald Trump vor den möglichen Folgen eines Handelskriegs. Auch dieser könne für Verunsicherung an den Finanzmärkten und eine Flucht in den Franken sorgen.

Schweizer Franken

zu hoch bewertet

Um kurzfristige Höhenflüge der Währung zu verhindern, greift die SNB daher bei Bedarf am Devisenmarkt ein, um den Franken zu schwächen. Auch dazu sei die Notenbank weiterhin bereit, betonte Jordan. Zuletzt musste die SNB jedoch kaum mehr intervenieren - denn der Franken hat sich in den vergangenen drei Jahren abgeschwächt - trotz der jüngsten Turbulenzen. Aktuell kostet ein Euro knapp 1,15 Franken. Damit ist die Schweizer Währung aus Sicht der SNB immer noch hoch bewertet.

Wann die SNB die Zinsen erhöht, hängt nach Einschätzung vieler Experten auch davon ab, wann sich die EZB zu einem solchen Schritt durchringt. "Wir erwarten keine Änderung der Geldpolitik in den nächsten zwölf Monaten. Die SNB wird auf einen Schritt der EZB oder ein sehr starkes Signal warten, dass mit einer Zinserhöhung der EZB zu rechnen ist", sagte Karsten Junius von der Privatbank J. Safra Sarasin. Gegen eine baldige Zinserhöhung spricht auch die für die längere Frist nach unten revidierte Inflationsprognose: Denn nun erwartet die SNB bei konstanten Zinsen erst 2021 eine Inflation von zwei Prozent oder mehr. Das wäre außerhalb ihrer Zielbandbreite zwischen null und zwei Prozent.