Handelskrieg mit China trifft den Bergbau

Eigentlich wollte US-Präsident Donald Trump mit seiner protektionistischen Wirtschaftspolitik die heimische Wirtschaft schützen - darunter insbesondere die Kohlearbeiter. Genau diese machen sich nun aber Sorgen um das Exportgeschäft: China hat als Gegenmaßnahme gegen Trumps Strafzölle die Kohleimporte aus den USA mit Abgaben belegt.

Seitdem ist die Nachfrage aus China nach Kohle made in the USA zurückgegangen. So habe China National Building Material International, einer der größten Kohleimporteure Chinas, Gespräche mit dem US Kohlehändler XCoal über weitere Lieferungen abgebrochen.Das geplante Volumen betrug eine Million Tonnen Kohle pro Jahr.

US-Kohleexporte nach Asien haben sich zwischen 2016 und 2017 von 15,7 auf 32,8 Mio. Tonnen verdoppelt. Nach China gingen 3,2 Mio. Tonnen - ein Jahr davor hatte es noch keine Importe aus den USA gegeben, teilte die US Energie-Informationsagentur mit.

Der Zoll auf Kohleimporte aus den USA trifft auch die chinesische Wirtschaft unvorbereitet. Noch vor einem Monat hatte die chinesische Führung die Stahlindustrie motiviert, mehr Kohle aus den USA zu kaufen, um das Handelsdefizit zu verringern.

Ähnliche Sorgen gibt es in der US Landwirtschaft, dass der Protektionismus ungewünschte Nebenwirkungen haben könnte, weil die Exporte zurückgehen. Bauern und Kohlearbeiter sind aber wichtige Unterstützer Trumps.