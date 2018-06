Trump attackiert Harley-Davidson

Paris. US-Präsident Donald Trump hat Harley-Davidson wegen des geplanten Abzugs der Produktion für das Europageschäft scharf kritisiert. "Ich bin überrascht, dass Harley-Davidson von allen Unternehmen das erste ist, das die weiße Fahne hisst", erklärte Trump am Montagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter. Um von höheren Zöllen in Europa verschont zu werden, hatte der US-Motorradhersteller angekündigt, die Produktion für den europäischen Markt ins Ausland zu verlagern.

"Ich habe hart für sie gekämpft", betonte Trump und kündigte an, dass das Unternehmen letztlich keine Zölle bei Verkäufen in die EU zahlen werde. "Zölle sind nur eine Harley-Entschuldigung - seid geduldig!", schrieb er ohne weitere Erläuterung. Trumps Handelsberater Peter Navarro betonte: "Wir wollen, dass Harleys hier gemacht werden, dass mehr hier gemacht wird, und das wird unter der Handelspolitik des Präsidenten auch passieren."

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA