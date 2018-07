"Das ist total verrückt"

Rund 10.000 Einzelteile werden verschifft, zusammengebaut, wieder auseinandergenommen und wieder zusammengebaut: VW werkt in Kigali. © Schlindwein Rund 10.000 Einzelteile werden verschifft, zusammengebaut, wieder auseinandergenommen und wieder zusammengebaut: VW werkt in Kigali. © Schlindwein



Kigali. Mit einem Taschentuch wird der Staub vom Logo gewischt, wenige Minuten bevor Ruandas Präsident Paul Kagame eintrifft. Der deutsche Automobilhersteller Volkswagen (VW) hat sein Werk in Ruanda eröffnet. Das Fabriksgelände im Industriepark nahe des Flughafens der ruandischen Hauptstadt Kigali ist knapp fertig geworden. Der VW-Polo war erst wenige Tage vorher im Container angeliefert und am Tag zuvor zusammengeschraubt worden.

Was der deutsche Automobilhersteller hier in Ruanda versucht, ist auf den ersten Moment etwas schwer zu verstehen. Denn bei Afrika kommt sofort die Frage auf: Wie vermarktet man deutsche Autos in der Preisklasse zwischen 20.000 und 30.000 Euro an eine Bevölkerung, die sich das gar nicht leisten kann? Noch dazu ist ausgerechnet Ruanda dasjenige Land auf dem Kontinent, in welchem die Regierung sich das Ziel gesetzt hat, die Zahl der Privatfahrzeuge auf den Straßen zu verringern. Der öffentliche Nahverkehr wird ausgebaut. Entlang der Gehsteige werden Fahrradwege angelegt. Einmal pro Monat herrscht in Ruanda "autofreier Sonntag", da wird jeder gefahrene Meter mit Strafen belegt.





"Wollen Mobilität verkaufen"

Wie soll dies ein Markt sein für Deutschlands Autokonzern, dessen ursprüngliches Konzept es einmal war, Fahrzeuge für Jedermann herzustellen? Als "neues Kapitel in der wirtschaftlichen Transformation des Landes" bezeichnet Präsident Kagame die 16 Millionen Euro Investition des weltweit führenden Automobilherstellers in dem kleinen Land. Ruanda will langfristig von der Landwirtschaft wegkommen und den Dienstleistungssektor ausbauen. Dabei soll VW helfen. "Wir wollen in erster Linie Mobilität verkaufen", erklärt VW-Afrika-Chef Thomas Schäfer. VW will in Ruanda Fahrdienstleister werden: Der Kunde bestellt per Smartphone-App ein Taxi, wird abgeholt und irgendwo abgesetzt, "so ähnlich wie Uber", sagt Schäfer. 150 VW-Taxen sollen so bald durch Kigali fahren.

Und 250 Autos stellt VW zum Car-Sharing bereit. Da kann man sich per App ein Auto um die Ecke suchen, wenn man eines benötigt. Bezahlt wird auch hier bargeldlos, je nach gefahrenem Kilometer oder benutzter Stunde. Volkswagen ist in Ruanda also kein klassischer Autohersteller, sondern ein Transportunternehmen - mit eigener Flotte. Erst im nächsten Schritt sollen dann auch Volkswagen an Privat- und Firmenkunden vermarktet werden.

Das lässt sich VW einiges kosten. Denn zunächst werden die Autos um die Welt geschifft: Die rund 10.000 Einzelteile eines Passats werden aus Deutschland ins Werk nach Südafrika geliefert, dort zusammengebaut und dann aber wieder zerlegt: Motor, Auspuff, Kupplung herausgenommen und neben der fertigen Karosserie als gesonderte Pakete in einem Container verpackt. Dieser wird dann per Schiff an den tansanischen Hafen Daressalam und von dort über tausend Kilometer auf einem Lastwagen nach Ruanda transportiert, wo die Teile dann wieder zusammen gesetzt werden. "Das ist total verrückt", gibt Schäfer zu. Doch so spart sich VW die hohen Importzölle, die bei der Einfuhr von fertigen Neuwagen nach Ruanda anfallen würden.