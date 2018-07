Neue Eskalation

Peking/Washington/Berlin. Im Handelsstreit steuern die USA und China auf Konfrontationskurs. Während aus Europa versöhnliche Töne kommen. Als Vergeltung für das Inkrafttreten der 25-prozentigen US-Sonderzölle auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar an diesem Freitag wird Peking Gegenmaßnahmen in ähnlichem Umfang erlassen.

Die Eskalation zwischen den beiden größten Volkswirtschaften wird mit Sorge verfolgt, da die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Auch droht den Europäern, zwischen die Fronten zu geraten.





"China wird gezwungen sein, zurückzuschlagen", sagte der Sprecher des Handelsministeriums, Gao Feng, in Peking. Das Land werde seine Kerninteressen verteidigen. Um unkalkulierbaren Folgen des Handelskonflikts an den Aktien- und Währungsmärkten entgegenzuwirken, haben Chinas Zentralbank und Wertpapieraufsicht bereits Notfallpläne entwickelt. Die US-Zölle sollen um Mitternacht Washingtoner Zeit in Kraft treten - die chinesischen Gegenmaßnahmen kurz danach. Nach dieser ersten Runde droht eine weitere Eskalation, da US-Präsident Donald Trump Mitte Juli über weitere Sonderabgaben in Höhe von 25 Prozent auf weitere chinesische Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar entscheiden will, die Anfang August in Kraft treten könnten. Er begründet die Zölle mit Technologiediebstahl.

Wirtschaftswachstum bedroht

Als Reaktion auf Chinas Vergeltung droht Trump aber zusätzlich mit Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf weitere chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar. Insgesamt wäre dann die Hälfte aller Ausfuhren aus China in die USA betroffen.

Ob Trump seine Drohungen wahr machen wird oder nur seine Position für Verhandlungen stärken will, ist völlig unklar. Experten warnen, dass im Falle eines Handelskrieges ein Rückgang des Wirtschaftswachstums in den USA, China und weltweit droht. Die Eskalation zwischen den USA und China verfolgen europäische Firmen mit hoher Nervosität. Die Befürchtung: Die Chinesen könnten Washington anbieten, künftig mehr in den USA als in Europa einzukaufen, um so den Handelsstreit beizulegen. Eine Bestellung von 180 Airbus-Flugzeugen sei bereits aufgeschoben, damit Peking möglicherweise mehr beim US-Hersteller Boeing kaufen kann. Jede Branche beobachtet derzeit genau, wohin sich der Konflikt entwickelt.

USA zu null Prozent bereit

Der EU droht Trump unter anderem mit Zöllen auf Autoimporte, was vor allem die deutsche Wirtschaft belasten würde.

Der CDU-Wirtschaftsrat hat sich am Donnerstag hinter Forderungen gestellt, die Zölle für Autos im transatlantischen Handel auf null zu setzen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie sei bereit darüber mit den USA zu verhandeln. Das beträfe dann aber alle Länder, mit denen die EU Autos handele. Nach den WTO-Regeln könne man außerdem nur bilaterale Zollsenkungen vereinbaren, wenn diese 90 Prozent aller Warengruppen beträfen, so Merkel.

Die Maßnahme wird erwogen, um drohende US-Strafzölle noch abzuwenden, die vor allem Hersteller wie Daimler, BMW und Volkswagen hart treffen könnten. Die Logik der Macht des Stärkeren könne bei solch einem wichtigen Thema nicht die Überhand gewinnen, warnte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, soll laut "Handelsblatt" gegenüber deutschen Automobil-Konzernen erklärt haben, die USA seien zu einer solchen "Null-Lösung" bereit.

Die Autowerte an Europas Börsen reagierten positiv. Die Papiere von BMW, Volkswagen und Daimler legten um bis zu 5,9 Prozent zu. An der Börse in Paris gehörten Peugeot und Renault mit einem Plus von je rund 3,5 Prozent zu den Top-Favoriten. Fiat Chrysler rückten in Mailand um 5,7 Prozent vor. Der europäische Branchenindex für Autobauer kletterte um mehr als vier Prozent.