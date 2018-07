Mission Schulterschluss

Peking. (rs) Dass die EU in Handelsfragen ihre Schwierigkeiten mit China hat, ist alles andere als ein Geheimnis. Regelmäßig beklagt sich die EU-Handelskammer in Peking darüber, dass europäische Firmen im Reich der Mitte deutlich schlechter behandelt würden als einheimische. Die Liste der Kritikpunkte ist dabei lang, sie reicht von einer wenig transparenten Auftragsvergabe über Hürden beim Marktzugang bis hin zum ungenügenden Schutz von geistigem Eigentum. "China ist nach wie vor eine der restriktivsten Volkswirtschaften der Welt", heißt es in einer erst vor wenigen Wochen veröffentlichten Studie der EU-Handelskammer.

Doch die konfrontative Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump, die eine bedrohliche und scheinbar unaufhaltsame Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen in Gang gesetzt hat, lässt die EU und China nun deutlich näher zusammenrücken. So haben die beiden Wirtschaftgroßmächte am Montag erstmals seit Jahren wieder Fortschritte in Handelsfragen gemacht. In der gemeinsamen Erklärung nach ihrem Gipfeltreffen in Peking betonten beiden Seiten vor allem den Willen, den Verhandlungen über ein Investitionsabkommen neuen Schwung verleihen zu wollen.





Eine solche Vereinbarung ist für die Europäer, die Chinas wichtigster Handelspartner sind, die Voraussetzung für ein späteres Freihandelsabkommen. Die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen ist allerdings sowohl für das Reich der Mitte wie auch für die EU von zentraler Bedeutung. Denn die chinesische Wirtschaft ist im letzten Quartal mit 6,7 Prozent zwar fast genauso stark gewachsen wie zu Jahresbeginn. Doch die Eskalation im Handelskrieg und Trumps Drohung, weitere chinesische Waren im Wert von bis zu 500 Milliarden US-Dollar mit neuen Strafzöllen zu belegen, hat bereits erste Spuren hinterlassen. So ist die Stimmung in den Unternehmen laut einer Umfrage des Finanzdienstes IHS Markit mittlerweile "gedämpft".

Gleiches gilt für Europa: So hat Trump bereits mehrfach mit Schutzzöllen auf europäische Autoimporte gedroht, falls die aus seiner Sicht unfaire Behandlung seines Landes beim Handel mit Fahrzeugen nicht beendet werde. Und dass der Handelsbilanzüberschuss der EU mit den USA laut den am Montag vorgelegten Daten nun noch einmal um 14 Prozent gestiegen ist, dürfte Trump wohl kaum besänftigen.

Entsprechend bemüht zeigten sich beide Seiten auch während des EU-China-Gipfels. Die Volksrepublik wolle ihre Anstrengungen für ein Investitionsabkommen "verdoppeln", sagte Chinas Premier Li Keqiang nach den Gesprächen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in der Großen Halle des Volkes in Peking. Der Premier verwies dabei auf jüngste Zollsenkungen, die Aufhebung der Kapitalgrenzen für ausländische Beteiligungen in China und versprach eine "bedeutende Öffnung des Marktes". Ebenso für landwirtschaftliche Produkte, die die Europäer verstärkt nach China ausführen wollen, versprach der Premier "größere Offenheit". Auch Juncker lobte die Atmosphäre der Gespräche. "Wir machen Fortschritte", sagte der EU-Kommissionspräsident.