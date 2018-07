Irische Wachstumsschmerzen

Michael O‘Leary gibt gerne den Clown. In den Verhandlungen über höhere Gehälter will der Ryanair-Chef aber hart bleiben. © reuters Michael O‘Leary gibt gerne den Clown. In den Verhandlungen über höhere Gehälter will der Ryanair-Chef aber hart bleiben. © reuters



Dublin. Dass er anders sein möchte als die anderen, hat Michael O‘Leary schon vor knapp 15 Jahren deutlich gemacht. Damals war der Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair mit einem Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg durch das englische Städtchen Luton gefahren, um vor der Zentrale des Konkurrenten Easyjet medienwirksam den Preiskrieg zu eröffnen. "Wir werden das Luftfahrtgeschäft, so wie wir es kennen, zerstören", rief O‘Leary als er schließlich vor dem Easyjet-Hauptquartier angekommen war.

PR-Stunts wie diese konnte sich O‘Leary damals problemlos leisten. Denn die skurrilen Marketingauftritte, bei denen er auch schon einmal als Putzfrau oder Batmans Assistent Robin auftauchte, sorgten dafür, dass die damals noch vergleichsweise kleine Fluglinie trotz geringer Werbebudgets wahrgenommen wurde. Vor allem aber befand sich die 1985 gegründete Airline mitten in einem spektakulären Steilflug: Jahr für Jahr wuchsen die Passagierzahlen und der Umsatz, die Flotte wurde um immer neue Maschinen erweitert.





Doch mittlerweile ist die Fluglinie, die gerne anders als die Konkurrenz sein wollte, aber selbst eine andere geworden. Denn mit rund 430 Flugzeugen, 130 Millionen Passagieren pro Jahr und mehr als 14.000 Beschäftigten ist Ryanair zu einem europäischen Branchenriesen geworden. Und dieser kann nach Meinung vieler Luftfahrtexperten nicht mehr so hemdsärmelig geführt werden wie in den wilden Anfangsjahren der Ryanair.

Das Personal auf den Barrikaden

Wo die Probleme des größten europäischen Billigfliegers liegen, zeigen vor allem die nun veröffentlichten Quartalszahlen deutlich. Denn dass der Gewinn zwischen April und Juni mit 319 Millionen Euro um 20 Prozent geringer ausfiel als im Vorjahreszeitraum ist zwar zum Teil den nun wieder deutlich höheren Kosten für Treibstoff geschuldet. Einen nicht unwesentlichen Anteil am schlechteren Ergebnis haben allerdings niedrigere Ticketpreise und gestiegene Personalkosten.

Mit beiden Posten hat die irische Fluglinie, deren Aktien am Montag um bis zu fünf Prozent absackten, derzeit stärker zu kämpfen als die Konkurrenz. Denn der Billigflugpionier, der in vergangenen Jahren mit großem Eifer gegen alle gewerkschaftlichen Aktivitäten aufgetreten ist, steckt in einem tief greifenden Wandel, seit sich die Piloten und Flugbegleiter europaweit vernetzen, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen.

Gekämpft wird dabei mit harten Bandagen. So hat Ryanair zwar schon allen britischen Piloten eine Gehaltserhöhung von 20 Prozent zugestanden und für das laufende Geschäftsjahr Mehrkosten von 110 Millionen Euro für höhere Löhne eingerechnet. Doch in vielen europäischen Ländern, in denen Ryanair Basen unterhält, haben die schon seit Wochen geführten Verhandlungen bisher zu keinem Erfolg geführt. So gibt es immer wieder grundlegende Meinungsverschiedenheiten darüber, ob nun irisches oder das jeweilige nationale Recht gilt, oder welche Gewerkschaftsvertreter an den Verhandlungen überhaupt teilnehmen dürfen. Im Detail zeigten sich die Ryanair-Manager extrem hartleibig, sagte Markus Wahl von der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit der Nachrichtenagentur dpa.