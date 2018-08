Schadensbegrenzung per Telefon

Berat Albayrak sagte den Banken Unterstützung zu. © reuters Berat Albayrak sagte den Banken Unterstützung zu. © reuters



Ankara. Die türkische Regierung bemüht sich in der Währungskrise um Schadensbegrenzung an den Finanzmärkten. In einer mit Spannung erwarteten Telefonkonferenz mit tausenden Investoren und Volkswirten demonstrierte Finanzminister Berat Albayrak - der Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdogan - am Donnerstag Zuversicht und Gelassenheit: Sein Land werde gestärkt aus der Krise hervorgehen. Der Bankensektor sei gesund und komme mit den aktuellen Schwankungen zurecht. Die Regierung würde aber nicht zögern, der Branche unter die Arme zu greifen. Die Türkei habe dagegen jedoch nicht vor, Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) anzunehmen.

Laut Albayrak hat es die Türkei derzeit mit Markt-Anomalien zu tun. Das Land sei sich aber der Herausforderungen bewusst. Die hohe Inflation von mehr als 15 Prozent zu drücken, habe für ihn höchste Priorität, sagte Albayrak. Nötig sei ein ausgewogenes und koordiniertes Vorgehen in der Geld- und Fiskalpolitik. Kapitalkontrollen würden niemals auf der Agenda stehen. Es habe aber auch zuletzt keine größeren Abflüsse bei Bankguthaben gegeben, versicherte Albayrak.





Das Land werde seine Haushaltsziele durch eine straffere Ausgabenpolitik erreichen, sagte der türkische Finanzminister weiter. Der Fokus liege zudem darauf, ausländische Direktinvestitionen ins Land zu holen. Zum Streit mit den USA sagte er, weltweit seien viele Staaten mit US-Sanktionen konfrontiert. Die Antwort darauf sollten koordinierte Schritte sein. Die Türkei werde durch diese Phase zusammen mit anderen Ländern wie Deutschland, Russland und China navigieren.

Die Krise ausgelöst hatten Sorgen von Investoren über den wachsenden Einfluss Erdogans auf die Wirtschaft und die Geldpolitik. Zu einem dramatischen Absturz der Lira kam es schließlich, als US-Präsident Donald Trump im Streit um den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen inhaftierten US-Pastor Andrew Brunson Sanktionen verhängte. Die türkische Währung stürzte in der Folge auf ein Rekordtief ab und lag Mitte der Woche 40 Prozent unter dem zu Jahresbeginn erreichten Wert. Am Donnerstag stützten die Aussagen Albayraks aber die Lira: Der Dollar verlor im Gegenzug bis zu fünf Prozent und kostete 5,6645 Lira.