Die Nullen sind weg, die Krise bleibt

Um 96 Prozent wird der Bolivar wegen der Hyperinflation nun abgewertet. © afp/Suarez Um 96 Prozent wird der Bolivar wegen der Hyperinflation nun abgewertet. © afp/Suarez



Bogota. Die Tankstellen in San Cristobal gleichen kleinen Festungen. Militärs bewachen die Anlieferung des wohl wertvollsten Gutes, das dem Land geblieben bist. Wer in der Grenzstadt einen vollen Tank ergattern will, parkt seinen Wagen schon einen Tag vor der erhofften neuen Lieferung in der langen Schlange vor der Tankstelle. Sprit gibt es in Venezuela bislang so gut wie umsonst. Ein ökologischer und ökonomischer Irrsinn, der ideologisch begründet ist. Venezuelas Sozialisten wollten ihrem Volk den Sprit schenken. Im ölreichsten Land der Welt sollten die Bürger fürs Autofahren nichts bezahlen. Vor fast 20 Jahren spülten Unruhen um geplante Benzinpreiserhöhungen Revolutionsführer Hugo Chavez und seine Sozialisten an die Regierung. Auch deshalb wagten sich die "Chavisten" nie an diese heilige Kuh. Das soll nun anders werden.

Künftig sollen die Venezolaner für das Benzin bezahlen - wer im Besitz einer regierungsnahen "Vaterlandskarte" ist, weniger als jene ohne diesen umstrittenen Ausweis. Es ist einer von mehreren Versuchen, die katastrophale Wirtschaftslage im Land in den Griff zu bekommen.





Reformen als Nagelprobe

Zudem steht Venezuela eine Währungsreform bevor. Wieder einmal werden ein paar Nullen auf den Geldscheinen gestrichen. Aus 1.000.000 Bolivar wird so eine 10-Bolivar-Note. Ein 500-Bolivar-Schein hat auf dem Schwarzmarkt nun einen Wert von umgerechnet sechs Euro. Aus dem "starken" Bolivar wird nun ein "souveräner" Bolivar, der an die Kryptowährung Petro gekoppelt wird. Ob die Realität den schmucken Worten folgen wird, ist eine andere Frage.

Für Maduro werden die Wirtschaftsreformen zu einer Nagelprobe. Im Wahlkampf, zu dem seine härtesten Rivalen nicht zugelassen waren, hat er einen Neustart und bessere Zeiten versprochen. Nun gibt es vorsichtige Versuche einer Re-Privatisierung. Maduro kündigte den Verkauf von öffentlichen Vermögenswerten des Nationalen Zivilluftfahrtinstituts und des Integrierten Landverkehrssystems an, sodass der Busverkehr künftig privat organisiert werden könnte. Es ist eine vorsichtige Kehrtwende, um die katastrophale Versorgungslage im Land in den Griff zu bekommen. Eine Schachtel Eier, wenn sie den im Supermarkt überhaupt verfügbar ist, kostete bislang einen monatlichen Mindestlohn. Auch den hob Maduro - zum wiederholten Male - in diesem Jahr an. Solche Radikalmaßnahmen sind die Venezolaner gewohnt. Bereits der inzwischen verstorbene Revolutionsführer Chavez versuchte es mit einer "neuen" Währung und dem Abschied von den vielen Nullen auf den Geldscheinen.