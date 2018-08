Die Fed will die Zinsen weiter anheben

Robert Steven Kaplan, Präsident und CEO der Federal Reserve Bank of Dallas Robert Steven Kaplan, Präsident und CEO der Federal Reserve Bank of Dallas



Robert Steven Kaplan, Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas rechnet trotz der Kritik von Präsident Donald Trump am Kurs der Notenbank mit drei bis vier weiteren Zinsanhebungen. Die Zentralbank sollte angesichts von Vollbeschäftigung und einer Inflation auf der Zielgeraden mit ihrem Vorhaben weiterer behutsamer Zinserhöhungen in den nächsten neun bis zwölf Monaten voranschreiten, schrieb der Präsident der Fed von Dallas in einer Stellungnahme.

Trump hatte am Montag in einem Reuters-Interview die straffe Geldpolitik des von ihm selbst nominierten Fed-Präsidenten Jerome Powell stark kritisiert.

Sobald ein neutrales Niveau erreicht sei, könne die Fed mit der Anhebung der Leitzinsen aufhören und darüber nachdenken, was als Nächstes zu tun sei, schreibt Kaplan in dem Essay Where We Stand: Assessment of Economic Conditions and Implications for Monetary Policy. Ein neutrales Zinsniveau, bei dem die Konjunktur weder angeschoben noch gebremst würde, sieht Kaplan zwischen 2,5 und 2,75 Prozent. Der Notenbanker unterstrich die Ansicht der Fed, dass Zinserhöhungen die "beste Chance geben, Ungleichgewichte zu handhaben und die wirtschaftliche Expansion in den USA auszuweiten".

Die Fed hat in diesem Jahr bereits zwei Mal den Leitzins erhöht, zuletzt im Juni auf die Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent. An den Börsen wird mit weiteren Schritten gerechnet, weil die US-Wirtschaft heiß läuft. Die Inflation ist so hoch wie seit sechs Jahren nicht und die Arbeitslosigkeit so gering wie seit rund 20 Jahren, auch dank Trumps radikaler Steuerreform.