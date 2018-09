Schlag auf Schlag im Handelskrieg Washington-Peking

Washington/Peking. Mit dem bisher größten Paket neuer Strafzölle hat der Handelskonflikt zwischen den USA und China eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington weitere Strafen für Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar auf den Weg brachte, kündigte Peking am Dienstag Gegenwehr an. Man habe "keine andere Wahl", erklärte die Regierung in Peking.

Und damit sich die Spirale der Eskalation noch ein Stück weiter dreht, hatte Trump für diesen Fall, der Vergeltung Chinas, bereits eine weitere Zoll-Runde - eine "Phase drei" - angedroht. Diesmal soll es dann auf weitere chinesische Warengruppen im Wert von fast 300 Milliarden Dollar (257,05 Milliarden Euro) Strafzölle geben. Trump warf China vor, den US-Wahlkampf der Midterm Elections beeinflussen zu wollen. Die Märkte reagierten zunächst gelassen auf die neuen Strafmaßnahmen, die erwartet worden waren.





Trump hatte am Montag die Schlinge weiter angezogen

Trump hatte am Montag zunächst zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden Dollar angekündigt. Die neuen Zölle sollen einem Regierungsbeamten zufolge von Montag an eingehoben werden und bis Jahresende auf 25 Prozent steigen. Von der ursprünglichen Liste genommen wurden Technologieprodukte wie Apple-Lautsprecher und -Uhren. "Wir haben China deutlich gemacht, welche Änderungen wir brauchen - und wir haben ihnen jede Möglichkeit gegeben, uns fair zu behandeln", erklärte Trump. "Aber bisher ist China nicht willens, seine Praktiken zu ändern." US-Handelsminister Wilbur Ross sagte, es sei an China zu entscheiden, ob es konstruktive Verhandlungen geben werde.

Das Handelsministerium in Peking reagierte binnen Stunden. Um seine legitimen Rechte und Interessen und die Ordnung im internationalen Freihandel zu schützen, bleibe dem Land keine andere Wahl, als Vergeltung zu üben, hieß es. Ab dem 24. September würden US-Waren mit einem Volumen von 60 Milliarden Dollar mit Zöllen in einer Spanne von fünf bis zehn Prozent belegt.

Dabei wurden einige Produkte, bei denen zunächst ein Zoll von 25 oder 20 Prozent angekündigt worden war, mit zehn Prozent belegt. Eine komplette Liste der Waren lag nicht vor. China reichte zudem Beschwerde bei der Welthandelsorganisation ein.

Medienberichten zufolge hat die Regierung in Peking auch erwogen, durch gezielte Exporteinschränkungen die Lieferketten von US-Konzernen zu treffen. Beobachter wiesen jedoch darauf hin, dass Peking andere Möglichkeiten habe, um Washington unter Druck zu setzen. So könnte etwa US-Unternehmen wie Starbucks, Apple oder Nike, die seit Jahren enorm von der Konsumlust des Milliardenvolkes profitieren, die Geschäfte in China erschwert werden.