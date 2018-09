Herber Schlag für die deutsche Autoindustrie

Brüssel/Wolfsburg/München. Es liegt im zehnten Stock im Sitz der EU-Kommission in Brüssel, und für manche ist es der Ort der letzten Hoffnung: das Büro von Margarethe Vestager. Schon Google-Verwaltungsratschef Eric Schmidt hatte der EU-Wettbewerbskommissarin seine Aufwartung gemacht, um Milliardenstrafen gegen seinen Konzern abzuwenden. Genutzt hat es nicht viel, Vestager blieb - wie meist - unnachgiebig, die Strafen wurden verhängt. Immerhin hatte der Google-Manager wenigstens die Chance bekommen, Europas oberste Wettbewerbshüterin milde zu stimmen.

Diese Gelegenheit erhält nicht jeder. Zum Beispiel nicht Manager, gegen die wegen möglicher Bildung eines Kartells ermittelt wird. Wie etwa die Vertreter der deutschen Autokonzerne VW, Daimler und BMW. Die EU-Kommission hat am Dienstag ein offizielles Kartellverfahren gegen die drei Konzerne eingeleitet. Vestager will prüfen lassen, ob die Konzerne unerlaubte Absprachen getroffen haben, um bei der Entwicklung und Einführung von Systemen zur Verringerung der Emissionen von Benzin- und Diesel-Pkws nicht unter Wettbewerbsdruck zu stehen. "Falls dieser Verdacht zutreffen sollte, hätten die Hersteller den Verbrauchern die Möglichkeit vorenthalten, umweltfreundlichere Autos zu kaufen, obwohl die entsprechenden Technologien zur Verfügung standen", erklärte Vestager.





Im Oktober 2017 hatte die Kommission bereits Untersuchungen zu möglichen Absprachen zwischen den Automobilherstellern über technische Entwicklungen für Pkw aufgenommen und Geschäftsräume von BMW, Daimler, Volkswagen und Audi durchsucht. Im Juni desselben Jahres hatte das Magazin "Der Spiegel" über ein seit mehr als 20 Jahren bestehendes Kartell deutscher Autobauer berichtet. Vertreter von VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler hätten sich über Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer und auch die Reinigung von Diesel-Abgasen abgesprochen. Danach sollen sie sich auch verständigt haben, kleinere, billigere Tanks für Harnstoff (AdBlue) einzubauen, der gefährliche Stickoxide in die harmlosen Bestandteile Wasser und Stickstoff aufspaltet. Vor einem Jahr sollen der Volkswagen-Konzern und Daimler Selbstanzeigen bei den Wettbewerbsbehörden erstattet haben. Der Vorwurf wiegt schwer: Mehr als 200 Mitarbeiter der Unternehmen sollen sich seit den 1990er Jahren in geheimen Arbeitskreisen abgestimmt und auf diese Weise den Wettbewerb außer Kraft gesetzt haben. Es soll um alle Details der Autoentwicklung gegangen sein.

"Keine Chance auf Gnade"

Die Untersuchung durch die Kommission trifft die deutschen Autobauer, insbesondere den VW-Konzern, zum ungünstigsten Zeitpunkt: Die Branche steht bereits länger wegen zu hoher Diesel-Emissionen und der VW-Abgasaffäre unter Druck. Außerdem ist bekannt, dass die EU-Kommission gegen Kartellabsprachen besonders rigoros vorgeht. Kein Wunder, dass die Zeitschrift "Wirtschaftswoche" urteilte, dass BMW, Daimler und VW bei Vestager "keine Chance auf Gnade" hätten. Bei Kartellabsprachen werden in der Regel hohe Geldstrafen verhängt. Dass die EU-Kommission nach langem Prüfen die Untersuchung eingeleitet hat, deutet darauf hin, dass die Kartellhüter bei ihren Durchsuchungen der Räumlichkeiten der Autokonzerne im Oktober 2017 auf genug belastendes Material gestoßen sind.

Für die deutsche Wirtschaft ist das Vorgehen gegen die Autobauer ein herber Schlag. Schließlich stellt die Autoindustrie das Rückgrat der deutschen Industrie dar. Immerhin finanzieren Daimler, BMW und VW mit seinen Tochtermarken alleine die Hälfte der Forschungsausgaben der 30 deutschen DAX-Konzerne. Mit anderen Worten: Gerät die deutsche Autoindustrie in ernsthafte Probleme, dann hat auch Deutschland ein echtes Problem - und das in Zeiten, in denen an Problemen kein Mangel herrscht, wenn man etwa an den drohenden Handelskrieg mit den USA oder die Russland-Sanktionen denkt. Konservative Beobachter beklagen auch deshalb einen "Kulturkampf gegen das Auto", in dem immer neue Abgas-Vorgaben gefordert würden, ohne sich um die Umsetzbarkeit Gedanken zu machen.