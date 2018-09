"Explosiver Schuldenberg"

Rom/Brüssel. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat Italiens Haushaltspläne für 2019 ungewohnt scharf kritisiert und das Land zur Etatdisziplin gemahnt. Auch die Finanzmärkte reagierten am Freitag nervös. Der Euro rutschte auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Wochen. DAX und EuroStoxx verloren jeweils 1,9 Prozent. Die Renditen für zehnjährige Staatspapiere stiegen auf ein Vier-Monats-Hoch von 3,26 Prozent.

Italiens Regierungsparteien hatten sich am Donnerstagabend auf ein Defizitziel für 2019 in Höhe von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verständigt.





Zwar bleibt Rom damit unter der in den Euro-Stabilitätskriterien vereinbarten Neuverschuldungsgrenze von maximal drei Prozent. Allerdings muss das Land eine ganze Reihe von Aufgaben erfüllen, um etwa das strukturelle Defizit in den Griff zu bekommen. Dafür wäre eigentlich eine Schuldenaufnahme von 1,5 bis 1,7 Prozent nötig gewesen. Für eine moderate Neuverschuldung hatte sich auch Italiens parteiloser Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria starkgemacht, konnte sich aber nicht gegen die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega durchsetzen, die sich höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Pensionsreform (siehe Kasten unten) auf ihre Fahnen geheftet hat.

Italiens Schulden blieben "explosiv", warnte ‚Moscovici im französischen TV-Sender BFM. Die EU-Kommission habe kein Interesse an einem Konflikt mit Italien. "Aber wir haben auch kein Interesse daran, dass Italien die Regeln nicht akzeptiert und seine Schulden nicht reduziert", so der Franzose. Italien sitzt auf einem Schuldenberg von 132 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) - nur in Griechenland ist er mit gut 180 Prozent noch höher.

Auf den Finanzmärkten sorgte der Etatentwurf der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone am Freitag deshalb für Nervosität. Der Mailänder Leitindex sackte um mehr als vier Prozent ab. Vor allem Bankentitel gerieten unter Druck, auch bei italienischen Anleihen zogen Anleger die Notbremse. Der italienische Bankenindex fiel um fast neun Prozent. Besonders hart traf es Häuser wie Banco BPM, Ubi Banca und Unicredit, ihre Aktien brachen um jeweils rund zehn Prozent ein. Auch Titel anderer europäischer Kreditinstitute ließen Federn: Commerzbank verloren 5,7 Prozent, Deutsche Bank vier Prozent, Credit Agricole und BNP Paribas in Frankreich gaben ebenfalls bis zu fünf Prozent nach. Die Renditen für die zehnjährigen italienische Staatsanleihen stiegen im Gegenzug auf 3,26 Prozent.