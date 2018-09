US-Börsenaufsicht will Musk als Tesla-Chef schassen

Palo Alto. Elon Musk droht die Ablösung an der Spitze des Elektroautobauers Tesla. Die US-Börsenaufsicht SEC will dem 47-Jährigen die Leitung des von ihm gegründeten Unternehmens verbieten. Die Behörde verklagte den weltweit bekannten Manager vor dem US-Bundesgericht Manhattan wegen Betrugs.

Er habe "falsche und irreführende" Twitter-Nachrichten über einen angeblich geplanten Börsenrückzug des Autobauers verfasst. Im August schrieb Musk seinen mehr als 22 Millionen Twitter-Anhängern, er werde das Unternehmen vielleicht von der Börse nehmen für 420 Dollar je Aktie, die Finanzierung sei gesichert. Damit wäre Tesla mit 72 Milliarden Dollar bewertet worden. Es kam zu starken Kursausschlägen.





Später ruderte Musk zurück und erklärte, Tesla bleibe an der Börse. Es stellte sich heraus, dass er keine Finanzierungszusagen von Investoren hatte. Der Klage zufolge wählte Musk die Zahl 420 unter anderem deshalb, weil sie im Drogenjargon für den Konsum von Marihuana steht. Er habe gedacht, seine Freundin würde die Tweets witzig finden. Wegen des Verdachts auf Marktmanipulation folgten Sammelklagen von Investoren. Auch das US-Justizministerium untersucht den Fall.

Tesla-Aktie bricht ein

An der Börse schlug die Nachricht von der Klage wie eine Bombe ein. Anleger sorgten sich, dass Musk zurücktreten müsste und das defizitäre Unternehmen ohne seinen charismatischen Chef nur schwer an benötigtes frisches Kapital käme. "Elon ist Tesla, und Tesla ist Elon, und das ist super, wenn Elon gewinnt, aber nicht so sehr, wenn es negative Dinge im Zusammenhang mit ihm gibt", sagte der Chef der Autoanalysefirma Kelley Blue Book, Karl Brauer. Die Tesla-Aktien brachen um 13 Prozent ein. Neben der Klage machen dem Konzern auch Produktionsprobleme zu schaffen.