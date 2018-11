Standort per Gesetz entwickeln

Wien. Für die erste Version des Standortentwicklungsgesetzes musste Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) viel Kritik einstecken. Mit einem automatischen Verfahrensende sollten die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) beschleunigt werden, um standortrelevante Großprojekte rascher als heute umsetzen zu können. Das Ziel bleibt auch in der überarbeiteten Version des Gesetzes, das am Mittwoch im Ministerrat war, das gleiche. Anstelle des Automatismus sind nun andere Mechanismen zur Verfahrensbeschleunigung vorgesehen: Insgesamt 18 Monate Zeit sind für die Beurteilung der Standortrelevanz und die Prüfung der Umweltkriterien vorgesehen.

Damit sich das ausgeht, sieht das Gesetz für alle Beteiligten - Projektwerber, Betroffene, Behörden und Gerichte - straffe Zeitpläne, eine chronologische Ordnung der Verfahrensakten und kürzere Fristen vor. Jenen, die eine Informationsweitergabe schuldhaft verzögern, wird ein Teil der Verfahrenskosten aufgebrummt. Auch, dass maßgebliche Stellen bei Beweismitteln zu kennzeichnen und Redezeiten in der mündlichen Verhandlung beschränkt sind, soll die Dauer der Prüfungen verkürzen.

Anders als bei der ersten Variante ließ sich die Ministerin die Rechtskonformität des Gesetzes dieses Mal im Vorfeld bescheinigen. Das ändert allerdings kaum etwas an der Einschätzung von Kritikern und Befürwortern. Insbesondere Umweltorganisationen wie Global 2000, WWF, Greenpeace, Virus sowie der Umweltdachverband übten herbe Kritik. Vertreter der Wirtschaft zeigten sich dagegen erfreut, dass das Gesetz nach der Reparatur nun auf Schiene ist. Ein Pro und Contra mit den Argumenten, warum das so ist.



Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung. © Andi Bruckner Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung. © Andi Bruckner



Pro von Peter Koren:

Wenn ein Projekt, wie die 380kV-Leitung in Salzburg, nach über sechs Jahren immer noch in der verfahrensrechtlichen Warteschleife hängt, verursacht das gleich in zweierlei Hinsicht massive Belastungen. Engpässe aufgrund der fehlenden Salzburgleitung kosten den Stromkunden monatlich zehn Millionen Euro. Zusätzlich leidet die gesamte Versorgungssicherheit mit Strom, die für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und staatliche Einrichtungen - also für ganz Österreich - von vitaler Bedeutung ist. Nicht zuletzt wird auch die angestrebte Energiewende nicht gelingen, wenn etwa zwischen der Stromerzeugung im Osten und den großen Speichern im Westen nur mangelhafte Netzverbindungen bestehen.

Ähnliches gilt bei der Verkehrsinfrastruktur, wo noch das Thema Sicherheit hinzukommt. Seit vielen Jahren wird etwa eine Verkehrslösung für das steirische Ennstal gefordert. Nach über fünf Jahrzehnten ist nun ein - zumindest teilweiser - Ausbau der B 320 möglich. Aber der Weg bis dorthin war zu lang - und hat Opfer gefordert. Ich stamme selbst aus dieser Region und weiß daher: Viele in der Gegend waren bereits im Familien- oder Bekanntenkreis mit schweren Unfällen auf der Strecke konfrontiert. Tragische Ereignisse, von denen manche durch einen früheren Ausbau vielleicht hätten verhindert werden können.

Das Standortentwicklungsgesetz kann Abhilfe schaffen. Es zielt nicht auf eine materiell-rechtliche Senkung von Umweltstandards oder die Einschränkung von Parteienrechten ab, sondern auf straffere, schnellere Verfahren. Niemand hat etwas davon, wenn Entscheidungen jahrzehntelang verschleppt werden. Gerade für Unternehmen ist das untragbar. Wenn tatsächliche Verfahrensdauern die gesetzlichen um ein Fünf- bis Zehnfaches überschreiten, geht jede Rechts- und Planungssicherheit verloren. Österreichs Wettbewerbsfähigkeit leidet, Investitionen bleiben aus, Arbeitsplätze gehen verloren. Das kann niemand wollen.

Auch die Durchschnittsdauern für Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (UVP) haben sich seit 2014 mehr als verdoppelt beziehungsweise verdreifacht (wenn man die vereinfachten Verfahren abzieht). Besonders kurios: Die Zahl der UVP-Anträge hat sich gleichzeitig mehr als halbiert. Auf der Strecke bleibt das Recht des Projektwerbers auf Genehmigung bei Erfüllung aller Voraussetzungen beziehungsweise das Recht aller Parteien - auch des Projektwerbers - auf ein Verfahren in angemessener Zeit (Artikel 6 Menschenrechtskonvention).

Das Standortentwicklungsgesetz soll dem entgegenwirken. Durch ein einheitliches Auswahlverfahren sollen Projekte im besonderen öffentlichen Interesse benannt werden. Diese durchlaufen dann ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren, dessen Ausgang aber offen ist. Ziel ist lediglich, die Entscheidung in einer angemessenen Frist zu treffen.

Allerdings ist das Standortentwicklungsgesetz nur ein Baustein unter mehreren. Weitere Reformen im Sinne der Verfahrensökonomie, etwa im UVP-Gesetz, im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz oder auch im Hinblick auf ausgeglichene Staatszielbestimmungen in der Verfassung, bleiben im Interesse einer wettbewerbsfähigen Industrie ein Gebot der Stunde.



Hanna Simons, Leiterin Natur- und Umweltschutz, WWF Österreich. © Vincent Sufiyan Hanna Simons, Leiterin Natur- und Umweltschutz, WWF Österreich. © Vincent Sufiyan



Contra von Hanna Simons:

Die Umweltpolitik am Abstellgleis, kritische Großprojekte rechtswidrig auf der Überholspur, ein Wunschkonzert für privilegierte Konzerne und ihre Lobbys. Die unwürdige Geschichte des "Standort-Entwicklungsgesetzes" hat viele Facetten. Dahinter verbirgt sich nichts weniger als ein direkt beim Bundeskanzler bestellter Freibrief für Betonierer. Ausgewählte Megaprojekte profitieren von einer Sonderbehandlung, um die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) möglichst rasch abzuwürgen und die Mitsprache der Bevölkerung einzuschränken.

Der erste Plan scheiterte noch an der eklatanten Rechtswidrigkeit. Im zweiten Anlauf plant die Wirtschaftsministerin sogar eine eigene bürokratische Parallelstruktur, um Umweltgesetze mit dem Totschlagargument "Standortrelevanz" auszuhebeln. Der Rechtsschutz wird ausgehöhlt, die Stimme der Umwelt schrittweise geschwächt.

Ein geradezu fahrlässiger Kurs, wie ein Blick auf reale Krisen zeigt: Die Klimakatastrophe eskaliert, unser Bodenverbrauch ist im EU-Spitzenfeld, nur noch 15 Prozent der Gewässer sind ökologisch intakt. Das müsste aufrütteln und zu Umwelt-Offensiven führen, aber die Regierung duckt sich entweder weg oder verstärkt sogar die negativen Trends. Was tut die Umweltministerin? Sie reiht sich nahtlos ein, indem sie eine zahnlose Klimastrategie bejubelt, den Gewässerschutz austrocknet und Umweltorganisationen bei jeder Gelegenheit ausbremsen will.

Ebenfalls ausgeblendet wird der offizielle UVP-Bericht: Laut dessen Fakten sind die Abläufe deutlich schneller als behauptet, nur vier Prozent der Bescheide sind negativ. Oft verstreicht aber wertvolle Zeit, weil Projektbetreiber fehlerhafte und unvollständige Unterlagen vorlegen. Umso wichtiger wären praxistaugliche Reformen statt Klientelpolitik: Für mehr Tempo und Qualität brauchen die Behörden mehr eigene Fachleute und bessere Einreichungen. Eine überfällige Föderalismusreform müsste für eine einheitliche Vollziehung sorgen.

Parallel dazu benötigt es gute Materiengesetze und eine naturverträgliche Energiewende, damit Klimaschutz nicht für umweltschädliche Megaprojekte missbraucht wird. Generell müssen Politik und Verwaltung enger mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um Konflikte frühzeitig zu entschärfen.

Wer raschere Genehmigungen will, muss dafür auch mehr öffentliche Akzeptanz schaffen. Allerdings ist das "Standort-Entwicklungsgesetz" gerade in dieser Hinsicht ein Negativbeispiel. Öffentlichkeit und Umweltschützer wurden bis zuletzt im Dunkeln gelassen, kritische Stellungnahmen blieben geheim. Im Gegensatz dazu waren ausgewählte Konzernchefs schon früh über alle Details informiert, um mit jubelnden Regierungsmitgliedern und vorgefertigten Überschriften die Meinungsbildung zu drehen. Ein demokratiepolitisch gefährlicher Kurs, der aber zu einer Politik passt, die lieber Husch-Pfusch-Gesetze inszeniert, anstatt seriös die Ursachen von Problemen zu beheben.

Noch ist das letzte Wort freilich nicht gesprochen. Unausgegorene und rechtlich zweifelhafte Pläne beschleunigen noch lange keine Verfahren, sondern haben viel eher ein Nachspiel vor den Höchstgerichten. Gerade in der Verlängerung schmerzen Eigentore bekanntlich doppelt.