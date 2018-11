"Zu viele Ausschreibungssysteme"

Andreas Nemec Der BBG-Geschäftsführer studierte Wirtschaftswissenschaften in Wien mit Studienaufenthalten in Zürich und Berlin. Nach Abschluss des Studiums trat er in die Industriellenvereinigung ein, war kaufmännischer Leiter von Philips Österreich, danach Vorstandsdirektor der Agrana International und Geschäftsführer der Vending-Holding.

© BBG/Wilke

