Unrentable Standorte vor dem Aus

Wien. (kle) Was bereits seit Tagen im Raum stand, ist nun amtlich: Rosenberger ist pleite. Auf Antrag des in Loosdorf (Niederösterreich) ansässigen Unternehmens, das an 17 Standorten in Österreich Autobahnraststätten mit angeschlossenen Restaurants und Reiseproviant-Shops betreibt, hat das Landesgericht St. Pölten am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Dies gaben die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV in Presseaussendungen bekannt.

Von der Insolvenz der Rosenberger Restaurants GmbH - so der vollständige Firmenname - sind knapp 300 Gläubiger und 448 Arbeitnehmer betroffen. Das Unternehmen, dessen Wurzeln bis zum Jahr 1972 zurückreichen, soll künftig restrukturiert fortgeführt werden. Geplant ist, unrentable Standorte zu schließen.





Wie Creditreform und KSV weiter mitteilten, wird den Gläubigern die gesetzliche Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar zwei Jahre ab Annahme des Sanierungsplans. Zum Masseverwalter hat das Gericht den in St. Pölten tätigen Rechtsanwalt Christian Lind bestellt.

Als Insolvenzursachen werden rückläufige Umsätze und das Fehlen von Mitteln für die Sanierung angegeben. "Die Umsätze sinken seit Jahren - von 41 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 33 Millionen Euro 2017", sagte Insolvenzexperte Hans-Georg Kantner vom KSV.

Zwei Szenarien

In Bezug auf Passiva und Aktiva beschreibt Rosenberger im Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zwei Szenarien. Im Sanierungsszenario stünden Schulden von 13,3 Millionen Euro einem Firmenvermögen von 16,6 Millionen Euro gegenüber, womit die 20-prozentige Gläubigerquote aus Sicht des Unternehmens darstellbar wäre. Im Zerschlagungsszenario würden die Schulden hingegen 14,3 Millionen Euro betragen, wobei nach Abzug aller Verfahrenskosten ein freies Firmenvermögen von nur rund 570.000 Euro übrig bliebe und die Gläubigerquote lediglich bei rund fünf Prozent läge.

Noch unklar ist, wie viele und welche Standorte zugesperrt werden sollen. "Werden Teilbereiche geschlossen, werden die Verbindlichkeiten gegenüber den Dienstnehmern innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen vom Insolvenzentgeltfonds aufgefangen", so Kantner.

Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 12. Februar 2019 statt, die Sanierungsplantagsatzung am 12. März.