Kassier’ dich selbst

Wien. Die Situation ist ein bisschen absurd. Supermarktkunden stehen selbst an Kassenautomaten und scannen ihre Produkte. Mitarbeiter stehen daneben und beobachten das Ganze. Bei jedem Scan ertönt der typische Piepton. Danach kommen die Waren gesammelt auf eine spezielle Ablagefläche, zur Überprüfung. Die Ablagefläche dient nämlich gleichzeitig als Waage. Die Kasse rechnet aus, wie viel der Einkauf wiegen muss, und vergleicht den ermittelten Wert mit dem Gewicht auf der Waage. 50 Gramm zu viel, und das System ist verwirrt. Es erscheint eine Fehlermeldung am Bildschirm. Die Kasse blockiert. Ein Mitarbeiter muss eingreifen, die Kasse wieder freischalten.

Derzeit gibt es Selbstbedienungskassen bei Billa, Merkur und Spar. Noch sind sie eine Seltenheit. Bei Spar etwa gibt es Self-Checkout-Kassen erst an 40 von 1600 Standorten. Bei den Rewe-Töchtern Billa und Merkur sind es etwas mehr. Durchschnittlich nutzen in den Filialen mit solchen Kassen zwischen 20 und 50 Prozent der Kunden diese Möglichkeit. Das Alter spiele dabei keine Rolle, sagt Nicole Berkmann, Unternehmenssprecherin von Spar Österreich.





Warum Menschen überhaupt Selbstbedienungskassen verwenden? Eine kurze Umfrage der "Wiener Zeitung" zeigt: Weil es "bequemer ist" und "bei kleinen Einkäufen schneller geht". "Außerdem kann ich dort in Ruhe meine Münzen reinschmeißen", meint Johanna Mehler, eine Kundin eines Merkur-Markts in Wien-Landstraße. Grundsätzlich seien ihr Kassen mit Personal aber lieber. Einer weiteren Kundin ist das Selbstscannen schlichtweg zu kompliziert: "Ich habe fast immer Gutscheine mit. Die zu verwenden, ist mir an den Selbstbedienungskassen viel zu umständlich. Ich sehe nicht ein, warum ich meinen Einkauf selbst einscannen muss."

Kundin Johanna Mehler sieht die Entwicklung auch im Hinblick auf die Arbeitsplätze kritisch: "Wir machen die Arbeit, die sonst das Personal macht, selbst. Da stellt sich schon die Frage, wie es um die Zukunft der Mitarbeiter steht."

Neue Rollen, gefährdete Jobs

Laut Nicole Berkmann sollen die Kassen kein Personal ersetzen. Stattdessen würde das jetzige Kassenpersonal andere Aufgaben übernehmen. Es müsse etwa immer mindestens ein Mitarbeiter zur Aufsicht und als Helfer bei den Kassen stehen. Ein Report des World Economic Forum suggeriert eine andere Entwicklung. Würden alle Supermärkte digitalisiert, wären demnach 30 bis 50 Prozent der Jobs in der Handelsbranche gefährdet.

Dass Kunden an Self-Checkout-Kassen schneller sind, stimmt ebenfalls nur bedingt. "Oft braucht ein Kunde an einer Selbstbedienungskasse sogar länger. Er ist es ja nicht gewohnt, etwas selbst zu scannen. Dadurch muss er am Anfang jedes Produkt umdrehen und den Barcode suchen", sagt Berkmann.