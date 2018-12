Zahl der Fusionen und Übernahmen auf Zehn-Jahres-Tief

Wien. (apa/red.) Übernahmen wie René Benkos Kaufhaus-Deals (Kika/Leiner, Kaufhof) oder Niki Laudas Airline-Kauf und anschließender Weiterverkauf an Ryanair haben 2018 Schlagzeilen gemacht. Der Zahl nach waren Fusionen und Übernahmen (M&A) in Österreich heuer aber nicht das große Thema. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre ging die Zahl der Zusammenschlüsse sogar deutlich zurück.

Zu den Summen, um die es geht, ist öffentlich nicht allzu viel bekannt. Viele Teilnehmer halten sich zumindest eine Zeit lang zu Kaufpreisen und Verkaufserlösen bedeckt. Von zehn Transaktionen wird in der Regel nur von drei die Kaufsumme veröffentlicht. Im aktuellen M&A-Monitor Austria stellen die Berater von Deloitte deshalb auch stärker auf die Zahl der Zusammenschlüsse ab. Die waren auch in Österreich deutlich rückläufig. Bis Ende des dritten Quartals gab es 154 Transaktionen. 2017 waren es in der gleichen Periode 194, ein Rückgang um ein Fünftel. Gegenüber dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre war das heuer sogar ein Rückgang um 27 Prozent und auch der niedrigste Wert im Betrachtungszeitraum.





Mehr ausländische Käufer

"Von den transaktionsstarken Jahren nach der Finanzkrise ist der Markt in Österreich mittlerweile ein gutes Stück entfernt", so Deloitte Österreich im aktuellen M&A-Monitor Austria. Hauptursachen für die schwache Stimmung heuer waren geopolitische Unsicherheiten, aber auch hohe Preise (Bewertungen). Potenzielle M&A-Transaktionen würden derzeit teilweise "geparkt", um die weitere Entwicklung am europäischen Markt abzuwarten.

Größere Änderungen hat Deloitte bei der Herkunft der Käufer festgestellt: So geht die Zahl der "Domestic Deals" (eine österreichische Firma kauft eine andere österreichische Firma), tendenziell zurück. Der Trend gehe klar in Richtung Internationalisierung.