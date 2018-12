Für mehr Prosperität

Wien. (kle/apa) Dass sich Österreichs Außenhandel auch in Hinkunft positiv entwickelt und somit für mehr Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand sorgt, daran haben die türkis-blaue Regierung und die Wirtschaftskammer (WKÖ) großes Interesse. Aus diesem Grund haben die Ressorts von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Außenministerin Karin Kneissl und WKÖ-Chef Harald Mahrer ein gemeinsames Strategiepapier erarbeitet, das insgesamt 63 Maßnahmen auflistet und am Montag präsentiert wurde.

Zum einen geht es dabei um eine koordinierte und abgestimmte Präsenz Österreichs in wirtschaftlich interessanten Wachstumsregionen (so vor allem in Asien) und zum anderen um zielgerichtete Hilfestellungen für heimische Firmen, die im Ausland tätig werden wollen. Zu diesem Zweck sollen bereits bestehende, aber auch neue Plattformen, Förderschienen und digitale Kommunikationsangebote ausgebaut werden. Dafür zusätzliche Geldmittel aufzuwenden, sei jedoch nicht geplant. Wie es heißt, soll die Umsetzung der Maßnahmen aus den Budgets der zuständigen Ressorts erfolgen.





"Lebensader der Republik"

Die Außenwirtschaftsstrategie sei nicht nur ein Papier, sondern bilde eine neue Basis für Österreich, unterstrich Schramböck. Nun sei es die Aufgabe der Politik, eine Grundlage zu schaffen, dass heimische Unternehmen erfolgreich sein können. Man müsse die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre weiterführen, sagte die Ministerin.

"Das Schlagwort ist effektiver Multilateralismus", betonte wiederum Kneissl. Es sei jetzt wichtig, Geschlossenheit und Selbstbewusstsein zu zeigen. "Wir sind nicht das Sandwich, das zwischen den Großen zerdrückt wird", so Kneissl. Nur durch Geschlossenheit könne die EU als Akteur in globalen Fragen ernst genommen werden. Die Exportwirtschaft sei der Garant für Wohlstandsgewinnung, erklärte Mahrer. Handelsbeziehungen sind für ihn die "Lebensader der Republik".

Infos zur Post-Brexit-Phase

Bezüglich der EU-Außenwirtschaft nennt das Strategiepapier Maßnahmen wie gezielte Hilfestellung für österreichische Firmen bei der Anwendung von EU-Handels- und Investitionsabkommen, zielgruppenorientierte Informationen über die Post-Brexit-Phase sowie die Erarbeitung eines Investitionsschutzmusterabkommens.

Indes spielt für Kneissl das Netz österreichischer Vertretungsbehörden im Ausland eine wichtige unterstützende Rolle. So wolle man künftig neue Vertretungsbehörden eröffnen - wie 2019 im Oman.