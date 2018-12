Asfinag-Vorstand nahm Haus als Geschenk an

© apa/Hans Klaus Techt © apa/Hans Klaus Techt



Wien. (kle) Verdacht auf Unvereinbarkeit bei der staatlichen Asfinag: Wie der "Kurier" berichtet, habe eine 78-jährige Dame, deren Privatstiftung dem staatlichen Autobahnkonzern die vier Etagen seiner Zentrale in der Wiener Innenstadt vermietet, Asfinag-Vorstandsdirektor Klaus Schierhackl vor drei Jahren eine Liegenschaft samt Haus im Wert von 1,3 Millionen Euro geschenkt. Die Zeitung beruft sich dabei auf Grundbuch-Dokumente.

"Sie hat mir das Haus geschenkt, aber das ist Privatsache", zitiert das Blatt Schierhackl. Er verquicke Privates und Berufliches nicht. Deshalb habe er die Agenden Hausverwaltung vor Jahren an den zweiten Asfinag-Vorstand übergeben, so Schierhackl laut "Kurier". In der Immobilie der Stiftung der älteren Dame eingemietet hat sich die Asfinag etwa um die Jahrtausendwende. Der Vermieterin soll Schierhackl, der im Oktober 2007 in den Asfinag-Vorstand aufgestiegen ist, freundschaftlich verbunden sein.





Daneben ist der Manager auch mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung einer Asfinag-Mitarbeiterin konfrontiert, den er ebenfalls zurückweist. Eine Untersuchungskommission prüft den Fall und auch die Sache mit der Haus-Schenkung. Schierhackl selbst erwägt rechtliche Schritte.