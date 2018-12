Weihnachtsgeschäft schwächelt bisher

© apa/Georg Hochmuth © apa/Georg Hochmuth



Wien. (apa/kle) Das Weihnachtsgeschäft will heuer nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Bis inklusive drittem Einkaufssamstag (15. Dezember) liegen die nominellen Umsätze der heimischen Händler unter dem Vorjahresniveau. Der österreichische Onlinehandel setzte zwar bisher fünf Prozent mehr um als 2017. Doch die stationären Geschäfte, auf die 93 Prozent des Weihnachtsgeschäftsentfallen, liegen um ein Prozent im Minus.

"Der Aufwind ist heuer ausgeblieben", sagte Handels-Obmann Peter Buchmüller am Mittwoch bei der Präsentation der Zwischenbilanz. Die Gründe: Zum einen sei 2017 ein Rekordumsatz zur Weihnachtszeit erwirtschaftet worden, die Branche setze also auf ein sehr hohes Niveau auf. Zum anderen schwäche sich die Konjunktur ab, Geld fließe in ausländische Online-Shops wie Amazon und Konsumenten würden ihr Weihnachtsgeld auch für andere Dinge ausgeben wie Reisen, Wellness-, Erholungs- oder Bildungsangebote. Daneben hätten Sondereinkaufstage wie der "Black Friday" oder "Cyber Monday", die in den November fielen und daher nicht dazuzählen, das Weihnachtsgeschäft geschmälert. Hoffnungsvoll blickt die Branche nun auf die Zeit bis Silvester. Bisher hat sie erst 60 Prozent der Weihnachtsumsätze eingefahren.





Bedeutung nimmt ab

Als Weihnachtsgeschäft zählt nur der Mehrumsatz im Dezember, der das Normalmaß der Monate Jänner bis November übersteigt. 2017 wurde ein Weihnachtsumsatz von 1,652 Milliarden Euro erzielt (online und stationär). Das war der höchste Umsatz der letzten zehn Jahre. Für heuer werdenlaut KMU Forschung Austria 1,642 Milliarden Euro erwartet. 112 Millionen Euro davon dürften inländische Onlineshops beisteuern. Geschätzte 130 Millionen Euro geben die Österreicher aber bei ausländischen Shops wie Amazon, Zalando & Co aus, diese Umsätze werden nicht gezählt.

Indes nimmt die Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts von Jahr zu Jahr ab. Hatten die Händler in den 1950er Jahren noch zehn Prozent Mehrumsatz rund um Weihnachten, sind es jetzt nur noch knapp mehr als zwei Prozent. Für einige Branchen ist diese Zeit aber immer noch ein wichtiger Umsatzbringer: Spielwarenhändler, Juweliere, der Elektroeinzelhandel sowie Buchhändler setzen bis zu mehr als das Doppelte um wie in einem normalen Monat.