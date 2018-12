Regierung plant Stärkung des Außenhandels

Wien. 50 Prozent der österreichischen Arbeitsplätze beziehungsweise sechs von zehn Euro der Wirtschaftsleistung (BIP) hängen von der Export- und Außenwirtschaft ab. Sie ist also ein wesentlicher Faktor für das wirtschaftliche Befinden des Landes. Die Bundesregierung ziele in ihrer Strategie zur Außenwirtschaftspolitik, die am Mittwoch im Ministerrat beschlossen wurde, besonders auf die Stärkung der Exportwirtschaft ab, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz im Pressefoyer nach dem Ministerrat betonte. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sprach von einer "umfassenden Strategie" mit 65 konkreten Maßnahmen.

"Wenn wir weiter wirtschaftlich erfolgreich sein wollen und die notwendigen Steuereinnahmen lukrieren wollen, um Pflege, Pensionen und anderes zu finanzieren, brauchen wir eine starke Exportwirtschaft", sagte Kurz. Schramböck sprach von einer "Türöffner"-Funktion und verstärkter Unterstützung auch für mittelständische Unternehmen.





Das Strategiepapier wurde unter der Federführung des Wirtschaftsministeriums mit dem Außenministerium und der Wirtschaftskammer erstellt. Die Vorhaben zielen einerseits auf eine koordinierte und abgestimmte Präsenz Österreichs in wirtschaftlich interessanten Wachstumsregionen ab. Zum anderen geht es um eine zielgerichtete, effiziente Hilfestellung für heimische Unternehmen, die im Ausland tätig werden wollen.

Zu diesem Zweck sollen bestehende, aber auch neue Plattformen, Förderschienen sowie digitale Kommunikationsangebote ausgebaut werden. Die Umsetzung erfolgt aus den bestehenden Budgets der zuständigen Ressorts.